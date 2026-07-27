Ключевые моменты:

Сроки перекрытия: С 27 июля по 21 августа 2026 года.

Участок: Газовый переулок (от дома № 8/1) до улицы Черноморского казачества.

Причина: Проведение строительно-монтажных работ по насосному оборудованию.

Почему перекрывают проезд и как планировать маршрут

Как сообщили в Одесском городском совете, ограничение движения является вынужденной мерой, необходимой для безопасного монтажа и ремонта насосного оборудования по адресу пер. Газовый, 8/1. Движение транспорта перекроют по переулку Газовому до ул. Черноморского казачества.

Временный запрет на движение транспортных средств будет действовать с 27 июля 2026 года до 21 августа 2026 года.

Поскольку перекрываемый участок ведет к одной из главных магистралей города — улице Черноморского казачества, водителям рекомендуют заранее учитывать возможные заторы и выбирать альтернативные путепроводы для объезда через соседние улицы.

Также в Одессе временно ограничат движение транспорта на участке улицы Преображенской. Перекрытие продлится ровно год — до 27 июля 2027 года. Причиной стали масштабные восстановительные работы в доме, пострадавшем в результате российской атаки.

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