Ключевые моменты:

Участок работ: от ул. Владислава Бувалкина до ул. 28-й бригады.

Общая площадь ремонта: 3 000 кв. метров.

График работ на среду, 5 августа: с 11:00 до 18:00.

Демонтаж старого покрытия займет около недели

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, по проспекту Князя Владимира Великого стартовал ремонт дорожного покрытия на участке от ул. Владислава Бувалкина до ул. 28-й бригады.

На данный момент специалисты начали фрезерование и демонтаж старого асфальта. В среду, 5 августа, дорожные работы запланированы с 11:00 до 18:00.

Этот подготовительный этап планируют полностью завершить в течение недели.

Сразу после демонтажа старого покрытия подрядная организация приступит к укладке нового и нового выравнивающего слоя асфальта на всей площади в 3000 кв.м.

В связи с работой тяжелой спецтехники движение на данном участке может быть затруднено.

Городские службы просят водителей быть максимально внимательными за рулем, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и по возможности заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы продолжаются масштабные работы по предотвращению затоплений во время сильных ливней. В Газовом переулке проводят капитальную модернизацию дренажной насосной станции, на время работ изменена схема движения.

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