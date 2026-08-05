Ключевые моменты:
- Участок работ: от ул. Владислава Бувалкина до ул. 28-й бригады.
- Общая площадь ремонта: 3 000 кв. метров.
- График работ на среду, 5 августа: с 11:00 до 18:00.
Демонтаж старого покрытия займет около недели
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, по проспекту Князя Владимира Великого стартовал ремонт дорожного покрытия на участке от ул. Владислава Бувалкина до ул. 28-й бригады.
На данный момент специалисты начали фрезерование и демонтаж старого асфальта. В среду, 5 августа, дорожные работы запланированы с 11:00 до 18:00.
Этот подготовительный этап планируют полностью завершить в течение недели.
Сразу после демонтажа старого покрытия подрядная организация приступит к укладке нового и нового выравнивающего слоя асфальта на всей площади в 3000 кв.м.
В связи с работой тяжелой спецтехники движение на данном участке может быть затруднено.
Городские службы просят водителей быть максимально внимательными за рулем, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и по возможности заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.
Напомним, в Пересыпском районе Одессы продолжаются масштабные работы по предотвращению затоплений во время сильных ливней. В Газовом переулке проводят капитальную модернизацию дренажной насосной станции, на время работ изменена схема движения.
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