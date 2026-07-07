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Новые имена на карте города: Улицу Лядова предлагают назвать в честь павшего Героя Украины Павла Малофеенко, а Привокзальный переулок — в честь Героев-спасателей.

Обсуждение будет проходить в онлайн-формате в течение двух месяцев на официальной платформе мэрии.

В честь кого назовут улицу в Киевском районе Одессы

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 10 июля стартуют электронные консультации с общественностью по переименованию улицы и переулка в двух районах Одессы.

Улицу Лядова в Киевском районе города планируют назвать именем старшего матроса и боевого медика 36-й отдельной бригады морской пехоты Павла Малофеенко (позывной «Художник»).

Павел родился в Одесской области, работал в Одессе поваром-кондитером, увлекался музыкой и спортом. С началом полномасштабного вторжения защищал Одессу в составе подразделений береговой обороны. Позже выполнял боевые задачи на Донбассе. 30 января 2023 года 25-летний боевой медик погиб под мощным артиллерийским обстрелом в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

В мае 2024 года указом Президента Украины Павлу Малофеенко было посмертно присвоено высшее государственное звание — Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».

В свою очередь, Привокзальный переулок в Приморском районе Одессы планируют переименовать в переулок Героев-спасателей — в знак благодарности сотрудникам ГСЧС, которые ежедневно ликвидируют последствия вражеских прилетов в городе.

Электронный опрос будет проводиться на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» (citizen.omr.gov.ua) в специальном сервисе «Консультации с общественностью». Весь процесс и подсчет голосов будут отображаться платформой в режиме реального времени для обеспечения прозрачности.

Большое переименование в Одессе

Процесс переименования улиц в Одессе начался ещё в 2014 году, с карты города постепенно исчезают советские и имперские названия, а вместо них появляются топонимы в честь украинских военных, деятелей культуры, исторических личностей и важных событий.

В Одессе процесс существенно ускорился в 2024 году после распоряжения главы Одесской ОВА Олега Кипера, согласно которому в регионе изменили названия более 400 объектов, включая 84 непосредственно в Одессе. С карты города убирают имперские и советские маркеры, заменяя их именами защитников Украины и выдающихся деятелей.

Чтобы не запутаться в масштабных изменениях городских ориентиров и быстро находить нужные адреса, одесситы могут воспользоваться регулярно обновляемым единым справочником старых и новых названий улиц на сайте «Одесская жизнь»: Полный список переименованных улиц Одессы: справочник старых и новых названий.

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