Ключевые моменты:

В Долинском случайно обнаружили знаменитый Анадольский золотой клад.

Часть античных монет хранится в музеях Украины и мира.

После майских ливней возле села вновь наполнилось пересохшее озеро.

Местные жители считают воду из колодца «Кетрарь» лучшей в округе.

О Долинском местные любят говорить так: здесь золото лежит прямо под ногами, а самый ценный клад можно просто набрать в ведро. Именно в этом селе когда-то нашли один из самых известных античных кладов Украины, а сегодня жители показывают колодец с необыкновенной водой и озеро, которое неожиданно вернулось после многих лет безводья. Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева побывала в Долинском, чтобы отделить исторические факты от легенд и собрать самые интересные истории его жителей.

Феномены села Долинское в Одесской области: золото царей под ногами, «Большой щенок» и элитная вода

Как крестьяне добывали камень, а нашли клад

Село Анадол (именно так до 1945 года называлось современное Долинское) известно каждому уважающему себя археологу: именно здесь обнаружили уникальный кувшин с монетами — «Анадольский клад». Произошло это совершенно случайно 23 января 1895 года.

— Точное место находки нам неизвестно, — рассказывает учитель истории Долинского лицея Людмила Добришан. — Возможно, клад нашли в карьерах, которые местные называют «Кетрарь», что в переводе с молдавского означает «камень», а может быть, где-то рядом. В этих местах песчаные склоны богаты песчаником, который жители во все времена активно использовали для строительства сараев, заборов и других хозяйственных построек.

В тот зимний день четверо местных крестьян — Никита Саси, его сын Савва, Захарий Черняну и Никита Куку — отправились «на дело», то есть добывать камень. Самый молодой из них очень спешил, потому что вечером его ждало свидание. Он так стремился попасть к девушке, что всё время подгонял товарищей: «Шевелитесь быстрее!». Работая киркой с удвоенным усердием влюблённого романтика, он вдруг услышал странный звук — что-то хрустнуло.

Начали раскапывать и вытащили глиняный кувшин, до краёв наполненный монетами. Их оказалось около двух тысяч. Недолго думая, мужчины быстро разделили добычу — примерно по 500 монет каждому — и разошлись по домам.

Бессарабский маркетинг: чистое золото за бесценок

Отец и сын Саси понятия не имели, что делать с таким богатством, поэтому просто спрятали монеты дома. А вот Захарий и Никита решили, что это отличный шанс поправить своё материальное положение.

Они отправились в Рени, который тогда был небольшим городом Измаильского уезда Российской империи, и нашли там местного «олигарха» Михаила Мийню. С ним договорились о продаже монет.

Парни из Анадола даже не подозревали, что держат в руках чистое золото. За века, проведённые под землёй, монеты покрылись таким слоем грязи, что выглядели как обычные медяки. Поэтому продавали их практически за бесценок — некоторые всего по пять рублей за монету. Конечно, по тем временам это были хорошие деньги, но никак не цена антического золота.

Схему раскрыли

Михаил Мийня быстро понял, с чем имеет дело, и решил подстраховаться. Чтобы окружающие не задавали лишних вопросов о происхождении старинных монет, он пустил по городу слух, будто нашёл клад на собственном огороде.

Однако местные полицейские легенде не поверили и начали расследование с допросами. В результате вся правда быстро всплыла наружу, «бизнес-схему» раскрыли, а почти всё золото конфисковали.

Чья это была заначка?

Анадольский клад состоял исключительно из золотых статеров — одной из самых выдающихся нумизматических находок античной эпохи на территории Украины. Этот огромный клад древнегреческих золотых монет помог историкам лучше понять денежное обращение и торговые связи Северного Причерноморья.

В «золотом меню» были представлены:

статеры Александра Великого и его отца Филиппа II Македонского;

монеты Лисимаха — правителя Фракии;

золотые монеты, отчеканенные в крупных античных центрах — Каллатисе, Томах и Истрии на западном побережье Чёрного моря.

Такое разнообразие монет позволяет предположить, что клад принадлежал либо очень богатому купцу, который вёл торговлю на Дунае, либо военачальнику, успешно участвовавшему в нескольких походах.

Где сегодня искать Анадольское золото?

Этот уникальный клад быстро разошёлся по миру. Часть успело изъять государство, а остальное оказалось на чёрном рынке. Сегодня монеты можно увидеть:

в Эрмитаже (Санкт-Петербург), куда попала основная официально зафиксированная часть находки через Императорскую археологическую комиссию;

в Одесском археологическом музее, где сохранилась значительная часть коллекции;

в музеях Нью-Йорка (в частности, в Американском нумизматическом обществе), а также в частных европейских и американских коллекциях, куда монеты попали через перекупщиков.

Вода из колодца «Кетрарь» — золото, которым можно напиться

Находка кувшина с золотыми монетами до сих пор будоражит воображение местных жителей, вдохновляя их с энтузиазмом искать новые сокровища.

— Когда-то в наших краях хорошо обосновались турки. И когда им пришлось отсюда уходить, своё золото и серебро они, вполне возможно, тоже где-то здесь закопали, — интригует учитель истории местной школы Людмила Добришан. — По селу до сих пор ходят легенды, будто люди находили турецкие клады. Правда это или просто красивые истории — тайна за семью печатями.

Но пока одни ищут золото, другие знают, где скрываются настоящие богатства здешних степей. Одно из таких чудес — старый источник в урочище «Кетрарь».

— В Долинском вообще немало колодцев, которые исправно работают до сих пор, — рассказывает учитель Татьяна Семион. — Но самая вкусная, по-настоящему элитная вода — именно в колодце «Кетрарь». Когда-то здесь нашли подземный источник, добрались до него и построили колодец.

Сегодня к нему ведёт вполне приличная грунтовая дорога, и местные жители регулярно приезжают сюда с пластиковыми канистрами. В отличие от античного золота, этот «клад» совершенно бесплатный, не представляет интереса для чёрного рынка и отлично утоляет жажду в жаркий летний день.

Вернётся ли голубое озеро «Большой щенок»?

Недавно возле села Долинское произошло настоящее чудо — вернулось озеро «Кецелу маре», название которого с молдавского переводится как «Большой щенок».

Это историческое событие произошло после масштабных ливней, прошедших в мае этого года в Украинском Придунавье и на юге Молдовы, откуда сюда также поступает дождевая вода.

«Большой щенок» исчез четверть века назад. Как рассказала директор Долинского лицея Марианна Черня, в 80-х годах прошлого века местные жители купались в этом озере и ловили там карасей. Позже водоём полностью пересох, а на его месте образовался огромный пустырь.

Теперь вода снова появилась. Сколько она продержится в жаркое лето — неизвестно. Возможно, природа даёт этому озеру второй шанс?

Вообще расположение всех населённых пунктов здесь всегда определяли водоёмы. Современное село Долинское было основано в 1791 году болгарами и молдаванами, поселившимися на берегу реки Бужорки, которая впадала в озеро «Кецелу маре», а затем — в Дунай.

И молдаване, и болгары словом «бужор» называют дикие пионы. Можно предположить, что когда-то эти удивительные цветы росли по берегам реки, отсюда и произошло её название.

Хотя существует и другая, куда более романтичная версия. Словом «бужор» называют румяную девушку или молодую женщину в расцвете красоты. Возможно, именно такие красавицы когда-то сидели на берегах реки и волновали воображение местных юношей.

Как бы там ни было, со временем река пересохла. Жителям пришлось переселиться в долину озера «Кецелу маре». Как говорили болгары: «на дол», то есть «в долину». Так и появилось первое название села — Анадол, которое позже стало Долинским.

Ранее мы рассказывали, чем удивляет старинное село в Одесской области — тысячи овец, 70 тонн вина и дедушкин клад.

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