Ключевые моменты:

Почему улица Ванцетти появилась в Одессе и кем на самом деле были Сакко и Ванцетти

Когда и на каком основании улицу переименовали в честь Николая Кулиша

Как жизнь и творчество Кулиша связаны с Одессой

Почему имя драматурга стало частью современной политики деколонизации Украины

Переименование улицы Ванцетти стало частью масштабного обновления одесской топонимики. Окончательное решение было принято 26 июля 2024 года распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера №694/А-2024 в рамках реализации украинского законодательства о деколонизации и устранении символики, связанной с тоталитарными режимами. До этого новые названия обсуждала историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета.

Этот материал основан на биографических данных Николая Кулиша, архивных сведениях о процессе Сакко и Ванцетти, официальных документах о переименовании одесских улиц, а также авторском исследовании Валерия Боянжу.

Почему улица Ванцетти в Одессе получила новое название

Летом 2024 года улица Ванцетти в Киевском районе Одессы получила новое название — в честь известного украинского драматурга Николая Кулиша. Решение местная власть приняла в рамках процесса декоммунизации.

Откровенно говоря, меня — херсонца, удивило другое — вековой давности — решение одесских властей назвать улицу только именем Бартоломео Ванцетти, отлучив его от подельника — Николо Сакко. Это итальянские рабочие-эмигранты и политические активисты (анархисты) , чьё уголовное дело в 1920-х годах в США стало одним из громких и резонансных судебных процессов.

Их обоих по одному и тому же обвинению в 1927 году усадили на электрический стул, после чего «всё прогрессивное человечество» (особенно в лице СССР) принялость их увековечивать. Тогда, вероятно, и в Одессе появилась ул. Ванцетти.

Уж не знаю, почему проигнорировали Сакко. Хотя в Херсоне была «их общая» ул. Сакко и Ванцетти — она сейчас тоже переименована, носит имя Николая Садовского — это выдающийся украинский актер, режиссер и театральный деятель конца XIX — начала XX века. Так что Сакко и Ванцетти были неразлучны, как пиво с таранькой. А еще самая крупная в СССР карандашная фабрика тоже носила парное имя — Сакко и Ванцетти.

Оба эти выходца из Италии стали широко известны, после того как в 1920 году в США им было предъявлено обвинение в убийстве кассира и охранника обувной фабрики. 15 апреля 1920 года в городе Саут-Брейнтри двое неизвестных напали на кассира и охранника, перевозивших зарплату рабочих. Было похищено около 15 тысяч долларов, оба служащих были застрелены.

Обвинение утверждало, что Сакко был одним из стрелявших, а Ванцетти участвовал в нападении и бегстве преступников. Преступление совершила группа итальянских анархистов. Процесс стал знаменитым потому, что доказательства были спорными: свидетели давали противоречивые показания, алиби подсудимых частично подтверждалось другими людьми, экспертиза оружия вызывала споры, защита утверждала, что присяжные и судья были подвержены антииммигрантским настроениям.

В то же время нельзя сказать, что обвинение было полностью беспочвенным. У Сакко при задержании действительно был пистолет той же модели, из которого, по версии обвинения, была выпущена одна из смертельных пуль. Однако вопрос о том, доказало ли это его вину, остаётся предметом дискуссий историков.

Ну а Советскому Союзу всё это пригодилось, чтобы громогласно объявить, что на «загнивающем Западе» нет правосудия, а есть только кривосудие. О том, что началось вскоре в самом СССР, в кровавые НКВДшные 1930-годы, мы не раз сообщали: казнь ( более или менее мотивированная) двух итальянских анархистов- это был «детский лепет» по сравнению с миллионами безвинно угробленных»хомо советикус». Об этом — чуть ниже, в описании судьбы Мыколы Кулиша…

Для полноты раскрытия темы обязан добавить, что с переименованием в Херсоне ул. Сакко и Ванцетти случился, как говорят в Одессе, «кипиш», и я , херсонский газетчик, освещал тогда эту тему. В феврале 2016 года было принято решение о переименовании этой улицы, а в августе того же года это переименование было отменено после судебного иска жителей, которые настаивали на том, что Сакко и Ванцетти не являлись коммунистическими деятелями.

Улицу исключили из списка переименовываемых. И уже 26 февраля 2021 года Херсонский горсовет ещё раз (!) подтвердил отмену переименования. Ровно(!) через год на улицах Херсона появились рашистские танки…

Итогового документа о переименовании этой херсонской улицы общественность так и не увидела, но думаю, что сегодня это уже мелочи жизни. Главное, чтобы улица эта была жива. Хотя, может и нет уже этой улицы в частном секторе, стереть в ноль могли её орки: она возле самого Днепра, в килл-зоне…

«Одесская жизнь» подготовила Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено). Надеемся, он будет вам полезен.

Николай Кулиш: почему именно его именем назвали улицу в Одессе

Далее — о Николае Гуриевиче Кулише , который родился в 1892г. в Чаплинке (больно писать о том, что этот райцентр Херсонщины, куда я 20 лет после окончания Института связи ездил обслуживать аппаратуру телеретранслятора, сейчас оккупирован ордой).

С 1905 года Кулиш учился в Олешковском городском училище. Это соседний с Чаплинкой райцентр, город — спутник Херсона, ровно напротив, по ту сторону Днепра, на его левом берегу. Там тоже пока хозяйничают дикари и с чисто дикарской тупостью то, что осталось от города, называют Алёшки. Олешки — это историческое казачье название города, происходящее от «олешье» (лесистая или болотистая местность, богатая ольхой).

Первые произведения Кулиша — сатирические стихи, фельетоны, эпиграммы, появлявшиеся на страницах ученических рукописных журналов, инициатором и редактором которых был он сам. В 22 года подал документы в Новороссийский (Одесский) университет на филологический факультет, был зачислен на первый курс, однако в августе 1914 его мобилизовали.

Был направлен в Одесскую школу прапорщиков, а по её окончании — на фронт. 1915—1917 гг. провёл на передовой, был несколько раз ранен, контужен. Продолжал писать, в основном стихи и небольшие драматические сцены. Некоторые его стихи печатались в армейской газете, а одноактные пьесы разыгрывались солдатами. В июле 1919 года, находясь в Херсоне, сформировал в составе Красной Армии Днепровский крестьянский полк, с которым впоследствии защищал Херсон и Николаев в боях с деникинцами.

После демобилизации руководил органами народного образования в Олешковском уезде. Составил первую украинскую азбуку для взрослых — «Первинку», в которой использовал произведения классической украинской литературы, а также некоторые собственные.

Организуя школы, много разъезжал по южной Украине. Во время голода 1921—1922 годов всячески пытался помочь школьникам и учащимся. События этого периода отразил в документально-очерковой повести «По весям и сёлам» (опубликована в одесском педагогическом журнале «Наша школа» № №3, 4, 5 за 1923 г.) В 1922 работал в губернском отделе народного образования в Одессе инспектором школ.

В 1924 году написал пьесу «97», в которой рассказал о голоде 1921—22 на Херсонщине. Постановки этого произведения на харьковской сцене принесли Кулишу всеобщее признание. В Одессе стал членом писательского союза «Гарт».

В 1925 переехал в Харьков, плодотворно сотрудничал с труппой театра «Березиль» и его режиссёром Лесем Курбасом, постепенно стал одной из центральных фигур украинской литературной, общественной и художественной жизни.

С начала 1930-х годов подвергался резкой политической и эстетической критике. После недолгого путешествия по Херсонщине, видя голодомор 1933-го, начал разочаровываться в революционных идеях. На Первом всесоюзном съезде советских писателей в 1934 г. Кулиша объявили буржуазно-националистическим драматургом.

В декабре 1934-го арестован органами НКВД и обвинён в принадлежности к националистической террористической организации и связях с ОУН. В марте 1935-го он был приговорён выездной Военной коллегией Верховного суда к 10 годам лагерей. На Соловках содержался в строгой изоляции. 3 ноября 1937 г. по постановлению особой тройки НКВД был расстрелян в урочище Сандармох в составе т. н. «Соловецкого этапа» в количестве 1111 человек…

В творческом наследии Кулиша осталось немало интересных работ. Это пьеса «Зона» (1926) — острая сатира на партийных карьеристов, «Патетическая соната» (1929) ,показывающая борьбу трёх сил в 1917—18 гг. — коммунистической, белогвардейской и национально-патриотической. Его пьесу «Мина Мазайло» (1929) я, большой поклонник Херсонского облдрамтеатра, видел дважды в постановке этого театра, который, кстати, с 1990 года с честью носит имя Мыколы Кулиша. Эту пьесу здесь ставили в 2007-м и 2015-м годах, соответственно к 115 — и 120-летию со дня рождения Кулиша.

Она более, чем актуальна сегодня: харьковский служащий Мина Мазайло хочет сменить свою украинскую фамилию на более «благозвучную», по его мнению, русскую — Мазенин, поскольку считает, что украинская фамилия мешает его карьере.

Сам Мина и его жена поддерживают смену фамилии, сын Мокий, наоборот, увлечен украинским языком и культурой и считает отказ от фамилии предательством своих корней. Дочь Рина заботится прежде всего о семейном спокойствии и собственных интересах. В гости к ним приезжают тетя Мотя из Курска и дядя Тарас из Киева, которые занимают противоположные позиции, превращая семейную ссору в спор о языке, культуре и будущем Украины…

Ранее мы рассказывали Почему одесский 2-й Колхозный переулок стал переулком Эйзенштейна и при чем здесь Потемкинская лестница.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса