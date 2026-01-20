Ключевые моменты:

Память Героя Украины: жизнь и подвиг Александра Внукова

Сегодня в Черноморске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Внукову, который отдал свою жизнь за защиту Украины. Памятный знак был установлен на фасаде Черноморского лицея №7, где он учился с 1993 по 2003 год.

Александр Внуков, родился и вырос в Черноморске, с началом российской агрессии вступил в ряды вооруженных сил. Он служил в спецподразделении и с 2015 года выполнял боевые задачи в зоне АТО. За проявленное мужество и отвагу был награжден орденом «За мужество».

После полномасштабного вторжения в 2022 году, Александр снова отправился на фронт добровольцем, участвовал в освобождении Харьковщины и Купянска, получил ранение, но после восстановления вернулся в ряды ВСУ, где служил главным сержантом в подразделении ударных БПЛА 28-й бригады.

7 апреля 2025 года, выполняя боевое задание вблизи н.п. Дилиевка в Донецкой области, он погиб. За проявленное мужество был посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

На церемонии открытия памятного знака присутствовали родные, друзья, побратимы, учителя и ученики лицея. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено матери Александра.

Протоиерей Михаил Щерба провел панихиду и освятил памятный знак.

Фото — фейсбук Василия Гуляева