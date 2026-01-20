Ключевые моменты:
- Мемориальная доска установлена на Черноморском лицее №7, где учился Александр.
- Герой служил в спецподразделении и участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
- Почтили память погибшего защитника Украины на торжественной церемонии с участием родных и друзей.
Память Героя Украины: жизнь и подвиг Александра Внукова
Сегодня в Черноморске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Внукову, который отдал свою жизнь за защиту Украины. Памятный знак был установлен на фасаде Черноморского лицея №7, где он учился с 1993 по 2003 год.
Александр Внуков, родился и вырос в Черноморске, с началом российской агрессии вступил в ряды вооруженных сил. Он служил в спецподразделении и с 2015 года выполнял боевые задачи в зоне АТО. За проявленное мужество и отвагу был награжден орденом «За мужество».
После полномасштабного вторжения в 2022 году, Александр снова отправился на фронт добровольцем, участвовал в освобождении Харьковщины и Купянска, получил ранение, но после восстановления вернулся в ряды ВСУ, где служил главным сержантом в подразделении ударных БПЛА 28-й бригады.
7 апреля 2025 года, выполняя боевое задание вблизи н.п. Дилиевка в Донецкой области, он погиб. За проявленное мужество был посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.
На церемонии открытия памятного знака присутствовали родные, друзья, побратимы, учителя и ученики лицея. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено матери Александра.
Протоиерей Михаил Щерба провел панихиду и освятил памятный знак.
Фото — фейсбук Василия Гуляева