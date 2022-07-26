В Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады

В Одесском Доме офицеров 26 июля 2022 года прошло прощание с офицерами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Военнослужащие погибли в Николаевской области, защищая свой народ от российских захватчиков.
Четверо настоящих Рыцарей, четверо офицеров, все они сознательно выбрали путь защитников Украины в самый трудный моменты ее современной истории. Все четверо считали честью брать на себя ответственность за подчиненных и за успех в выполнении боевых задач, они были лучшими проводниками несгибаемого, свободолюбивого духа украинского народа и пали в борьбе с российскими захватчиками, которые пришли уничтожить нашу страну.
Имена героев, с которыми простилась Украина:
Полковник Виталий Гуляев, командир 28-й бригады
Подполковник Виталий Бондарев;
Подполковник Александр Дейнеко;
Подполковник Валентин Сергиенко.
Виталий Гуляев и офицеры бригады погибли 23 июля 2022 года в Николаевской области, защищая Украину.
Почтить павших героев пришли не только родные и близкие погибших, но и их боевые собратья, представители органов местного самоуправления, простые одесситы, неравнодушные к самопожертвованию украинских воинов, вставших на защиту каждого из нас от угрозы полного уничтожения украинского народа российской федерацией.
Собратья, сдерживая слезы, пообещали, что и дальше будут делать так, чтобы и ад был мало врагу за их преступления.
Искренние соболезнования всем семьям, понесшим невосполнимую утрату, всем родственникам, близким и знакомым…
Героям – слава!
Ранее «Одесская Жизнь сообщала», что на фронте погиб командир одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляев.
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Фото: АрміяINFORM; Видео:Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины