В Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады

В Одесском Доме офицеров 26 июля 2022 года прошло прощание с офицерами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Военнослужащие погибли в Николаевской области, защищая свой народ от российских захватчиков.

Четверо настоящих Рыцарей, четверо офицеров, все они сознательно выбрали путь защитников Украины в самый трудный моменты ее современной истории. Все четверо считали честью брать на себя ответственность за подчиненных и за успех в выполнении боевых задач, они были лучшими проводниками несгибаемого, свободолюбивого духа украинского народа и пали в борьбе с российскими захватчиками, которые пришли уничтожить нашу страну.

Имена героев, с которыми простилась Украина:

Полковник Виталий Гуляев, командир 28-й бригады

Подполковник Виталий Бондарев;

Подполковник Александр Дейнеко;

Подполковник Валентин Сергиенко.

Виталий Гуляев и офицеры бригады погибли 23 июля 2022 года в Николаевской области, защищая Украину.

Почтить павших героев пришли не только родные и близкие погибших, но и их боевые собратья, представители органов местного самоуправления, простые одесситы, неравнодушные к самопожертвованию украинских воинов, вставших на защиту каждого из нас от угрозы полного уничтожения украинского народа российской федерацией.

Собратья, сдерживая слезы, пообещали, что и дальше будут делать так, чтобы и ад был мало врагу за их преступления.

Искренние соболезнования всем семьям, понесшим невосполнимую утрату, всем родственникам, близким и знакомым…

Героям – слава!

Ранее «Одесская Жизнь сообщала», что на фронте погиб командир одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляев.

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Фото: АрміяINFORM; Видео:Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины