Ключевые моменты:

2 августа температура морской воды у побережья Одессы составит +20…+21°С.

Осадков не ожидается, ветер будет слабым, что создаст благоприятные условия для отдыха на побережье.

Море останется умеренно прохладным: для одних такая температура будет комфортной для купания, а для других — освежающей.

Пляжный сезон продолжается

В воскресенье, 2 августа, температура морской воды у побережья Одессы составит 20–21°С. Несмотря на жаркую погоду на суше, море останется умеренно прохладным.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура воздуха в Одессе днем поднимется до 29–31°С, а отсутствие осадков и слабый ветер создадут благоприятные условия для отдыха у моря.

В то же время вода в Черном море у одесского побережья прогреется лишь до +20…+21°С. Для одних отдыхающих такая температура будет комфортной для купания, а тем, кто привык к более теплой воде, море может показаться прохладным.

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