Ключевые моменты:
- Отключения электричества запланированы в Одесской области на 18 июня.
- Без света часть населенных пунктов Болградского и Измаильского районов.
- Электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 18:00.
- Проверить информацию по своему адресу можно через онлайн-сервисы ДТЭК.
Как сообщили в компании ДТЭК, временное отключение электроэнергии необходимо для безопасного выполнения работ на объектах электросетей.
Согласно сообщению энергетиков, сета не будет примерно с 08:00 до 18:00 части в части Болградского и Измаильского районов Одесской области.
Также стоит напомнить, что во время воздушных тревог работы приостанавливаются ради безопасности энергетиков.
Узнать, попадает ли конкретный адрес под отключение, жители могут через чат-боты ДТЭК в Viber и Telegram, а также на официальном сайте компании. Все сервисы работают круглосуточно.
Также напомним, что этим летом в Украине снова могут вернуться графики отключений электроэнергии.