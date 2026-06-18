Ключевые моменты:

Отключения электричества запланированы в Одесской области на 18 июня.

Без света часть населенных пунктов Болградского и Измаильского районов.

Электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 18:00.

Проверить информацию по своему адресу можно через онлайн-сервисы ДТЭК.

Как сообщили в компании ДТЭК, временное отключение электроэнергии необходимо для безопасного выполнения работ на объектах электросетей.

Согласно сообщению энергетиков, сета не будет примерно с 08:00 до 18:00 части в части Болградского и Измаильского районов Одесской области.

Также стоит напомнить, что во время воздушных тревог работы приостанавливаются ради безопасности энергетиков.

Узнать, попадает ли конкретный адрес под отключение, жители могут через чат-боты ДТЭК в Viber и Telegram, а также на официальном сайте компании. Все сервисы работают круглосуточно.

Также напомним, что этим летом в Украине снова могут вернуться графики отключений электроэнергии.