На фронті загинув 25-річний захисник із Болградського району Євген Задир

Ключевые моменты:

  • На фронте погиб защитник Украины Евгений Задир.
  • Военнослужащий был родом из поселка Серпневое Бессарабской громады.
  • Жизнь бойца оборвалась 13 июня 2026 года.
  • Герою было 25 лет.

Как сообщили в Болградской районной государственной администрации, 13 июня 2026 года во время выполнения боевого задания погиб уроженец поселка Серпневое Бессарабской громады Евгений Владимирович Задир, 2001 года рождения.

В администрации отметили, что Евгений навсегда останется в памяти родных, друзей, побратимов и всех, кто знал его как мужественного, преданного и несгибаемого защитника Украины.

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«Болградская районная государственная администрация и Бессарабская громада выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким и друзьям погибшего Героя. Никакие слова не способны унять боль этой невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.

Светлая память защитнику Украины!

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