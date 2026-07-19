Ключевые моменты:
- На фронте погиб защитник Украины Евгений Задир.
- Военнослужащий был родом из поселка Серпневое Бессарабской громады.
- Жизнь бойца оборвалась 13 июня 2026 года.
- Герою было 25 лет.
Как сообщили в Болградской районной государственной администрации, 13 июня 2026 года во время выполнения боевого задания погиб уроженец поселка Серпневое Бессарабской громады Евгений Владимирович Задир, 2001 года рождения.
В администрации отметили, что Евгений навсегда останется в памяти родных, друзей, побратимов и всех, кто знал его как мужественного, преданного и несгибаемого защитника Украины.
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«Болградская районная государственная администрация и Бессарабская громада выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким и друзьям погибшего Героя. Никакие слова не способны унять боль этой невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.
Светлая память защитнику Украины!