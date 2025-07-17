Ключевые моменты:

В Херсонской области погиб сапер Евгений Юрьевич Орлов – уроженец Измаила;

Герой родился в многодетной семье, учился в школе №2, работал сварщиком и водителем. После начала полномасштабной войны мобилизовался и служил в Морской пехоте;

Евгений осваивал управление дронами и мечтал вернуться к семье, но погиб в бою;

Измаильская громада выражает соболезнования родным Героя.

Евгения Орлова похоронят на Аллее Славы Нового кладбища.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что Евгений Юрьевич родился в Измаиле в многодетной семье, учился в школе №2, затем получил профессии сварщика и водителя и увлеченно работал по специальности – ремонтировал автомашины.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины – воевал в Морской пехоте Херсонской области. Учился руководить БпЛА и мечтал в сентябре поздравить сына с днем рождения, однако не успел – героически погиб, защищая свободу и независимость Украины от российской военной агрессии.

«Громада Измаила, Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким павшего Защитника Украины. Разделяем боль невосполнимой потери… Герои не умирают – они будут жить в сердцах и в памяти народа вечно. Вечная Слава и Вечная Память Украинскому Воину!», – пишет Андрей Абрамченко.

Героя похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище.

Как сообщалось ранее, в бою за Украину погиб уроженец села Ставково Одесской области Андрей Викторович Сушко.