Ключевые моменты:

Украинские женщины, выехавшие за границу из-за войны, осознанно возвращаются в Украину, несмотря на опасность, выбирая ответственность за собственную жизнь и будущее детей.

Эмиграция часто сопровождается ощущением временности, утратой профессиональной идентичности и жизнью «на паузе», что психологически истощает.

Для матерей решающим фактором возвращения становится потребность, чтобы дети росли в своём культурном, языковом и семейном окружении.

Возвращение во время войны — это не отрицание рисков, а способ восстановить контроль над жизнью, целостность и внутреннюю стабильность.

Александра Ткаченко: «Я больше не ждала, что кто-то решит за меня»

Александра Ткаченко выезжала из Киева почти интуитивно. За несколько дней до полномасштабного вторжения ей позвонил брат — он служит в полиции — и настоял: нужно собрать документы, детей и ехать к родителям в Киевскую область. Муж был категорически против, называл это паникой. Но Александра поехала.

Через два дня началась война.

Первые недели за городом были постоянное напряжение, тревожные звонки, новости о танках в Киеве. Когда стало понятно, что ждать дальше невозможно, Александра с двумя детьми решила выезжать поездом. Один чемодан на троих. Эвакуационный вагон, переполненный взрослыми, детьми, животными. Одна полка — на всех.

— Я помню, как сидела у ног детей и думала, что нам ещё повезло. Потому что многие ехали стоя, — вспоминает женщина.

Сначала был Запад Украины, затем — Чехия. Там Александра прожила более года. Учила язык, получала гуманитарную помощь, водила детей в садик и школу. Старшему сыну было особенно тяжело: новый язык, новая система, непростое отношение сверстников. Младший имел пищевые ограничения, и это означало постоянную логистику, ранние возвращения из садика, невозможность полноценно работать.

Финансово было сложно. Муж решение не поддержал и помощи не оказывал. А затем Александра потеряла отца — у него была онкология. Мама вернулась в Украину, потому что брат Александры с первого дня служил в полицейской бригаде и оставался здесь.

— Я жила будто на паузе. Ни там, ни здесь. И поняла, что так дальше не могу, — говорит она.

В апреле 2023 года Александра вернулась в Украину с детьми. Закрыла все программы помощи, страховки, завершила все формальности. Почти сразу подала на развод — осознанно.

Возвращение было непростым. Нужно было наладить быт, школу, садик, работу, найти новый ритм жизни в условиях войны. Но именно здесь Александра почувствовала, что снова держит руль в своих руках.

Сегодня женщина работает пресс-секретарём в Международном институте последипломного образования, который готовит психологов для работы с военными, ветеранами и их семьями. Это работа со смыслом, командировки, профессиональное развитие. Она живёт вместе с мамой, воспитывает двух сыновей — Даню и Руслана — и впервые за долгое время говорит о балансе.

— Я больше не ждала, что кто-то решит за меня. Я поняла, что могу сама. И это дало огромное ощущение внутренней свободы, — подчёркивает Александра.

Ирина Долматова: «Я хотела, чтобы дети росли дома»

Ирина Долматова выезжала из Украины в первые месяцы войны. Как и тысячи других матерей, она думала прежде всего о детях — о сне без сирен, о возможности учиться без перерывов и тревог.

За границей было спокойнее. Школы работали, жизнь имела чёткий распорядок, дни были предсказуемыми. Но вместе с этой предсказуемостью появилось другое ощущение — пустоты.

— Всё было логично, правильно. Но я всё время чувствовала, что живу не своей жизнью, — говорит Ирина.

Дети быстро освоили язык, но всё чаще спрашивали о доме. О бабушках и дедушках, о друзьях, о своей комнате. Ирина замечала, что они будто адаптируются, но не укореняются.

— Я ловила себя на мысли, что хочу, чтобы они росли среди своих. Чтобы не объясняли, кто они и откуда, — говорит она.

Решение вернуться не было импульсивным. Ирина взвешивала риски, слушала новости, сомневалась. Но с каждым месяцем становилось понятнее: без ощущения дома нет ощущения будущего.

Возвращение в Украину стало для неё возвращением к живой жизни — сложной, тревожной, но настоящей. Здесь снова появились смыслы, планы, движение.

— Да, здесь война. Но здесь я чувствую себя целостной. И дети — тоже, — уверена Ирина.

Почему женщины возвращаются в страну, где идёт война: объясняет психолог

Психолог Ирина Емельянова подчёркивает: в решениях женщин вернуться во время войны крайне редко речь идёт только о смелости или патриотизме. Чаще — о глубоких психологических механизмах.

— Для женщин дом — это не абстрактное понятие и не география. Это система связей: дети, семья, ежедневный ритм, ощущение контроля над бытом и жизнью в целом. Когда эти связи разрываются, женщина быстрее ощущает внутренний распад, — объясняет эксперт.

По её словам, в эмиграции многие женщины оказываются с ощущением «временности»: временное жильё, временная работа или её отсутствие, временный статус.

— Женская психика хуже переносит состояние постоянной неопределённости. Если мужчины чаще концентрируются на внешних целях: заработать, удержать, выжить, то женщины больше ориентированы на целостность жизни — чтобы было понятно, как выглядит завтрашний день, — утверждает Ирина Емельянова.

Отдельную роль играют дети.

— Матери очень чётко чувствуют, когда ребёнок адаптируется лишь поверхностно. Когда он вроде бы «справляется», но теряет корни, язык, чувство принадлежности. И тогда включается глубокий материнский инстинкт — вернуть ребёнку среду, где он может быть собой без объяснений.

Ещё один важный фактор — утрата или трансформация ролей.

— За границей многие женщины резко теряют профессиональную идентичность. Из сильных, самостоятельных они становятся теми, кто зависит от помощи, решений системы, других людей. Возвращение — это способ снова почувствовать себя субъектом, а не объектом обстоятельств.

Ирина Емельянова подчёркивает: возвращение — это не отрицание опасности, а форма активной адаптации.

— Когда женщина возвращается, она не игнорирует риски. Она выбирает реальность, в которой может действовать, влиять и строить. И именно это даёт психике больше стабильности, чем условная безопасность без смысла.

Они возвращаются не потому, что не боятся.

Они возвращаются, потому что не хотят жить «на паузе».

Украинские женщины сегодня — это про внутреннюю силу, ответственность и любовь к Родине без громких слов. Про способность строить жизнь даже тогда, когда вокруг война. И, возможно, именно из таких решений — тихих, личных, очень смелых — складывается наша несокрушимость.

