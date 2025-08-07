Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в четверг, 7 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • 5-6 линии М.Демченко, 30-38,
  • 1 линия Вильямса 43, 19/1,
  • Садовского, 1-47,
  • переулок Вильямса, 2-21,
  • Д.Ковалевского, 72-136,
  • переулок 1-3й Амундсена, 1-60,
  • Е.Чикаленко, 17-33,
  • Максишко, 28-38,
  • переулок Водный, 1-21,
  • Березанская, 3/12. 

Центральный РЭС

Работы до 16.00:

  • Балтиморская, 5-9,
  • Педагогическая, 52,
  • Клубничная, 6,
  • Тенистая, 30-34,
  • переулок Хрустальный, 2,2б,
  • переулок Клубничный, 1-23. 

Работы до 17.00:

  • Мельницкая, 2,5,
  • Болгарская, 5-90,
  • Запорожская, 2-32,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Степная, 27-50,
  • Бассейная, 4,
  • Б.Хмельницкого, 23-66,
  • переулок Высокий, 1-20,
  • Афанасьева, 2-34,
  • пл. Алексеевская, 1,7,9,
  • пер. 1-3й Бассейный,
  • Прохоровская, 51-61,
  • переулок Ватманский, 1-6,
  • переулок 1-2й Водопроводный,
  • Болтенка, 17-70,
  • Мечникова, 63,
  • Дальницкая, 15,
  • Балковская, 193,
  • Головковская, 42-50. 

Работы до 20.00:

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 20.00:

  • Альпинистов, 1-24,
  • Газовая, 1-21,
  • Каменщиков, 3-305,
  • Симиренко, 1-57,
  • Республиканская, 7-343,
  • Хаджибейская дор., 2-523,
  • пер. 1-3й Нефтяников, п
  • ер. 2-3й Хаджибейский.

