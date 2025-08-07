Ключевые моменты
- Часть Одессы в четверг, 7 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- 5-6 линии М.Демченко, 30-38,
- 1 линия Вильямса 43, 19/1,
- Садовского, 1-47,
- переулок Вильямса, 2-21,
- Д.Ковалевского, 72-136,
- переулок 1-3й Амундсена, 1-60,
- Е.Чикаленко, 17-33,
- Максишко, 28-38,
- переулок Водный, 1-21,
- Березанская, 3/12.
Центральный РЭС
Работы до 16.00:
- Балтиморская, 5-9,
- Педагогическая, 52,
- Клубничная, 6,
- Тенистая, 30-34,
- переулок Хрустальный, 2,2б,
- переулок Клубничный, 1-23.
Работы до 17.00:
- Мельницкая, 2,5,
- Болгарская, 5-90,
- Запорожская, 2-32,
- Водопроводная, 1-11,
- Степная, 27-50,
- Бассейная, 4,
- Б.Хмельницкого, 23-66,
- переулок Высокий, 1-20,
- Афанасьева, 2-34,
- пл. Алексеевская, 1,7,9,
- пер. 1-3й Бассейный,
- Прохоровская, 51-61,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок 1-2й Водопроводный,
- Болтенка, 17-70,
- Мечникова, 63,
- Дальницкая, 15,
- Балковская, 193,
- Головковская, 42-50.
Работы до 20.00:
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 20.00:
- Альпинистов, 1-24,
- Газовая, 1-21,
- Каменщиков, 3-305,
- Симиренко, 1-57,
- Республиканская, 7-343,
- Хаджибейская дор., 2-523,
- пер. 1-3й Нефтяников, п
- ер. 2-3й Хаджибейский.