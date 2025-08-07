На Ланжероне, море, чайки

Ключевые моменты:

  • Температура морской воды в Одессе и области составит +23…+24 °C — купаться будет приятно.
  • Погода жаркая: днем +29…+32 °C, без осадков.

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в среду, 6 августа, будет в пределах 23-24°С. Данный температурный диапазон идеален для купания и водных развлечений. В любом случае важна и общая погода.

По прогнозу синоптиков сегодня: 

  • В Одессе температура воздуха будет в пределах 29-32°С
  • По Одесской области столбик термометра покажет  28-33°С.

