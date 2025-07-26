Ключевые моменты:

24 июля 2025 года на войне погиб житель Кубейской громады Болградского района Павел Бочевар. Ему было 39 лет, у Павла осталась мать;

Солдат погиб при выполнении боевого задания;

Дата прощания с Героем пока не объявлена.

Как сообщили в Болградской районной военной администрации, солдат Павел Бочевар 1985 года рождения трагически погиб при выполнении боевого задания 24 июля 2025 года.

У военнослужащего осталась мать.

«Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал», – отмечается в сообщении.

Дату и время прощания с Героем в громаде не сообщают.

Как сообщалось ранее, на фронте погиб десантник из Килии Владимир Козлов.

Читайте также: «Камикадзе» из Одессы: кем был Константин Оборин.