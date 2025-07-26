Ключевые моменты:
- 24 июля 2025 года на войне погиб житель Кубейской громады Болградского района Павел Бочевар. Ему было 39 лет, у Павла осталась мать;
- Солдат погиб при выполнении боевого задания;
- Дата прощания с Героем пока не объявлена.
Как сообщили в Болградской районной военной администрации, солдат Павел Бочевар 1985 года рождения трагически погиб при выполнении боевого задания 24 июля 2025 года.
У военнослужащего осталась мать.
«Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал», – отмечается в сообщении.
Дату и время прощания с Героем в громаде не сообщают.
Как сообщалось ранее, на фронте погиб десантник из Килии Владимир Козлов.
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