погибший

Ключевые моменты:

  • 24 июля 2025 года на войне погиб житель Кубейской громады Болградского района Павел Бочевар. Ему было 39 лет, у Павла осталась мать;
  • Солдат погиб при выполнении боевого задания;
  • Дата прощания с Героем пока не объявлена.

Как сообщили в Болградской районной военной администрации, солдат Павел Бочевар 1985 года рождения трагически погиб при выполнении боевого задания 24 июля 2025 года.

Павел Бочевар из Кубейской громады погиб на войне 24 июля 2025 года
Павел Бочевар

У военнослужащего осталась мать.

«Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал», – отмечается в сообщении.

Дату и время прощания с Героем в громаде не сообщают.

Как сообщалось ранее, на фронте погиб десантник из Килии Владимир Козлов.

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