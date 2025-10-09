Ключевые моменты:

В Одесской области установлены солнечные панели на семи скважинах в селах Буджак, Николаевка, Евгеньевка, Анновка, Лесное, Ламбровка и Елизаветовка;

До конца года планируется установить 19 солнечных станций на коммунальных скважинах;

Использование солнечной энергии снижает расходы на электроэнергию и обеспечивает энергетическую независимость громады;

Применение солнечных панелей создает экологически чистый источник энергии с низкими выбросами CO₂.

Одна из актуальных проблем в сельских коммунальных хозяйствах – высокая плата за электроэнергию для обеспечения водоснабжения населения. Это немалые деньги, почти половину из которых громада выплачивает в виде субсидии коммунальным предприятиям, чтобы стоимость воды для жителей не была слишком высокой.

Поэтому, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на местный бюджет, руководство Буджакского поселкового совета решило внедрить зеленую энергетику и начало устанавливать на скважинах солнечные панели.

Во-первых, это обеспечивает энергетическую безопасность и независимость, ведь во время войны перебои со светом – обычное явление. И, как показал жизненный опыт, без света люди еще могут продержаться какое-то время, но без воды – никак.

Во-вторых, снижаются расходы на электроэнергию.

И, в-третьих, создается экологически чистый источник энергии с низкими выбросами углекислого газа.

Всего до конца года будет установлено 19 солнечных станций на скважинах, находящихся в коммунальной собственности громад. Панели рассчитаны на срок службы 25–30 лет и не требуют особого обслуживания.

Кстати, с начала войны стоимость воды в Бородинской громаде для жителей остается неизменной и составляет 25 гривен за кубометр.

На фото: Станция солнечной энергетики на скважине в Евгеньевке