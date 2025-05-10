Один из запланированных проектов расположен в поселке Великодолинское Одесского района. Там предполагается масштабная реконструкция сетей электроснабжения, включающая строительство солнечной электростанции на территории водопроводной насосной станции. Эта насосная станция является важным объектом критической инфраструктуры, обеспечивающим водой более 8 тысяч жителей Великодолинского, включая новые застройки, а также промышленных потребителей.

Солнечная электростанция для этого объекта будет иметь следующие характеристики:

360 фотоэлектрических модулей с генерацией до 365 000 кВт-ч/год/год.

Два гибридных инвертора мощностью 50 кВт каждый.

Блок из 13 аккумуляторных батарей общей емкостью 31,2 кВт-ч.

В рамках проекта также предусматривается замена устаревшего электрооборудования на новое.

Главное назначение установки солнечной электростанции в Великодолинском — компенсация собственного потребления энергии насосной станцией, что должно обеспечить ее более стабильную работу. Часть сгенерированной энергии будет иметь возможность поставляться в общую сеть, но ее объем не будет превышать 25% от разрешенной мощности электроустановок объекта.

На платформе DREAM для этого проекта определены ориентировочные бюджеты: 9 миллионов гривен для объекта на ул. Энтузиастов и 6,2 миллиона гривен для объекта на ул. Однако, по состоянию на сейчас, ни одного источника финансирования для реализации этого плана еще не подтверждено.