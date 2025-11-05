Ключевые моменты:
- Вода в Болграде стала мутной из-за обмеления озера Ялпуг, уровень которого упал до 1,47 м при норме 2,8 м.
- Коммунальщики усилили очистку и обеззараживание, но полностью решить проблему невозможно.
- Власти готовят реконструкцию очистных сооружений и установку новых бюветов с чистой водой.
Проблема с качеством воды в Болграде
Болградский городской совет подтвердил многочисленные обращения жителей по поводу ухудшения качества воды. Впервые за последние 30–40 лет в городском водопроводе наблюдается заметная мутность и коричневый оттенок воды.
Специалисты объясняют, что ситуация не связана с техническими сбоями, а является следствием обмеления озера Ялпуг. Уровень воды в водоеме сейчас составляет всего 1,47 метра, и если он снизится еще на 17 см — озеро может достичь критической точки невозврата.
Власти города сообщают, что сейчас коммунальное предприятие «Горводоканал» работает в усиленном режиме:
- вдвое увеличена промывка фильтров;
- втрое повышена доза хлора для обеззараживания;
- проводятся регулярные сбросы воды и очистка систем.
Несмотря на все меры, полностью очистить воду технически невозможно, ведь причина имеет природный характер.
Чтобы улучшить ситуацию, по решению комиссии ТЭБ и ЧС выделено более 160 тыс. грн на очистку от ила и углубление канала до водонапорной станции №1. Работы уже выполнены с привлечением спецтехники.
Будущие решения: новые технологии и бюветы
Городской совет уже разработал проект реконструкции очистных сооружений по ул. Руслана Прусова, 88. Планируется установить современные системы ультрафильтрации и обратного осмоса.
Проект получил государственную и международную поддержку в рамках Программы Восстановления III. На его реализацию уже утверждено 112,6 млн грн из более чем 250 млн стоимости.
До конца года в Болграде установят два новых бювета — на ул. Восточной и ул. Виктора Оцерклевича. В 2026 году еще один бювет появится в селе Оксамитное.
Отмечается, что с начала года на ремонт действующих бюветов и поддержку «Горводоканала» уже потратили почти 900 тыс. грн, чтобы жители могли бесплатно получать очищенную воду.
«Болградский городской совет вместе со специалистами продолжает работать над долгосрочным решением — восстановлением водообмена между Ялпугом и Дунаем. Строительство новой насосной станции, которая позволит пополнять озеро водой из Дуная, станет стратегическим шагом к стабильному водоснабжению и улучшению экологической ситуации», — сообщили в горсовете.
