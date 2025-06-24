Ключевые моменты:

В Одесской области планируют строительство группового водопровода для 16 населенных пунктов, где 45 тысяч человек нуждаются в воде.

В Сергеевке завершаются работы по восстановлению девятиэтажки, разрушенной российской ракетой летом 2022 года.

Решение водного кризиса и завершение восстановительных работ

Глава агентства Сергей Сухомлин провел встречу с главами громад и районного совета по критической ситуации с водоснабжением.

Отмечается, что проблема особенно остро стоит в Болградской и Суворовской громадах, где 16 населенных пунктов живут на подвозе воды из-за отсутствия доступа к артезианским скважинам.

Руководитель агентства сообщил, что для решения этой проблемы планируется строительство группового водопровода, который требует немедленных решений.

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