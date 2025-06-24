Ключевые моменты:
- В Одесской области планируют строительство группового водопровода для 16 населенных пунктов, где 45 тысяч человек нуждаются в воде.
- В Сергеевке завершаются работы по восстановлению девятиэтажки, разрушенной российской ракетой летом 2022 года.
Решение водного кризиса и завершение восстановительных работ
Глава агентства Сергей Сухомлин провел встречу с главами громад и районного совета по критической ситуации с водоснабжением.
Отмечается, что проблема особенно остро стоит в Болградской и Суворовской громадах, где 16 населенных пунктов живут на подвозе воды из-за отсутствия доступа к артезианским скважинам.
Руководитель агентства сообщил, что для решения этой проблемы планируется строительство группового водопровода, который требует немедленных решений.
Читайте также:
- Когда вода дороже мяса: шокирующая история одесского водоснабжения (видео)
- Одесский водопровод: когда появилась первая питьевая вода
- Где жители молодой Одессы брали воду в безводном городе