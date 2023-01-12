Одесский водопровод: когда появилась первая питьевая вода

По иронии судьбы, Одесса, расположенная на берегу моря, с самого начала стала испытывать проблемы с водой, что ставило под угрозу существование молодого города. И его жителям пришлось прилагать немалые усилия, чтобы в их домах появилась пресная питьевая вода.

Как первые Одесситы решали проблему питьевой воды

Отсутствие крупных пресноводных источников стало неприятным сюрпризом для первых поселенцев в негостеприимной черноморской степи. Чтобы обеспечить себя хоть какой-то питьевой водой, они стали копать колодцы. Однако стоила эта вода недешево, а кроме того, из-за близкого расположения к поверхности содержала много вредных примесей.

В 1808 году жители города обратились к правительству с просьбой о строительстве водопровода, но столичные чиновники проигнорировали это обращение. Тогда решением проблемы озаботились сами одесситы, и купец Яков Тихов, а позже инженер-полковник Шишов предложили проект водовода из Днестра. Губернатор Михаил Воронцов лично отправился в Петербург, в расчете, что правительство поддержит новаторскую идею и не оставит жителей Одессы без пресной воды. Однако его надежды не оправдались — чиновники равнодушно пожимали плечами, утверждая, что строительство обойдется слишком дорого, а денег на это в казне нет.

Одесситы выживали на дождевой воде

А тем временем одесситы, чтобы не умереть от жажды, пускались во все тяжкие, используя для питья даже дождевую воду. По водосточным трубам и каналам она стекала с крыш в специальные цистерны, где очищалась при помощи фильтров из гравия и древесного угля. Отсюда водовозы бочками развозили ее по городу. Одесситы называли дождевую воду «сладкой» и предпочитали ее любой другой. Однако главным недостатком такой воды было то, что она быстро портилась, а сам способ «работал» только при условии обильных осадков.

Одесские Фонтаны

Наконец, к радости горожан, неподалеку от моря были обнаружены источники пресной воды или, как тогда говорили, фонтаны. В зависимости от количества воды в них, источники и получили свои названия — Большой, Малый и Средний Фонтан.

Первый водопровод Пишона и Ковалевского

Время шло, город разрастался и вскоре вода из фонтанов уже не могла обеспечить потребностей горожан. В городской думе снова заговорили о водопроводе. Впрочем, эта идея будоражила воображение не только местных руководителей, но и коммерсантов, так как первым она обещала вечную благодарность одесситов, а вторым — сказочные прибыли. В городскую думу стало поступать множество проектов водопровода, однако они либо не учитывали местных реалий, либо были слишком дорогими.

С мертвой точки дело сдвинулось только тогда, когда владелец фабрики пудры Пишон и отставной ротмистр Виттенберг предложили провести водопровод в Одессе от источников Большого Фонтана за свой счет. Возможно, решающим стал именно финансовый момент, так как согласие городских властей последовало незамедлительно.

Когда началось строительство, выяснилось, что план планом, а технических знаний энтузиастам катастрофически не хватает. Работы двигались медленно, а тут еще в самый разгар работ умер Пишон. Возможно, водопровод так и не был бы построен, если бы в кампанию не включился купец из Таганрога Тимофей Ковалевский, взявший на себя всю ответственность за строительство.

Он соорудил водонапорную башню и насосную станцию, оборудованную по последнему слову техники — паровыми машинами и поршневыми насосами. По заказанным за границей чугунным трубам вода поступала в металлический резервуар емкостью 1000 тонн, находившийся на углу Старопортофранковской и Большой Арнаутской улиц.

Отношение одесситов к воде из первого водопровода

У одесситов было стойкое предубеждение против водопроводной воды, которую они называли «машинной». С большей охотой они по-прежнему пользовались дождевой водой из цистерн. А тут еще рабочие Ковалевского, стараясь увеличить поток воды, задели соляной ключ, и водопроводная вода приобрела горьковато-соленый привкус. После этого «машинная» вода стала пользоваться еще меньшим спросом.

В дополнение к неприятностям оползень повредил здание водонапорной станции. Дела Ковалевского стали идти все хуже, и, в конце концов, он оказался на грани банкротства. По легенде, предприниматель поднялся на построенную им водонапорную башню и бросился оттуда на камни…

Второй водопровод из Днестра

После гибели Ковалевского стало ясно, что его водопровод долго не продержится, и одесситам опять пришлось задуматься о том, как не остаться без воды. В городскую думу снова стали поступать предложения и идеи — одна другой фантастичнее. Чиновники только за голову хватались: как из всех этих чертежей и пояснительных записок выбрать тот единственный проект, который раз и навсегда решит проблему пресной воды в городе.

На этот раз ситуацию спасли петербургский купец Вильгельм Швабен и англичанин Джон Моор. Их идея была не новой — они предлагали провести в Одессу воду из Днестра. Кроме того, по их проекту, вода должна была поступать и на городские окраины, чего не было даже в столице. И городские власти, которые 60 лет назад отклонили похожее предложение одесситов, на сей раз ухватились за него, как за спасительную соломинку.

Теперь к созданию одесского водопровода привлекли самые серьезные зарубежные компании, одна из которых «Джозеф Квик и сын» разрабатывала похожие проекты для Лондона, Берлина, Антверпена и других городов Европы.

Начало строительства второго водопровода

Осенью 1872 года строительство второго одесского водопровода началось с рытья траншей и укладки труб. Город приобрел до боли знакомый вид — перерытые улицы, которые во время дождя превращались в настоящую трясину, нагромождение труб, крики рабочих, грохот повозок. Любая поездка, даже на небольшое расстояние, превращалась в подобие «русской рулетки» — ни кучер, ни пассажиры понятия не имели, доедет ли экипаж до места назначения или застрянет в очередном «грязевом капкане».

Однако горожан утешало то, что строительство шло достаточно быстрыми темпами. Оборудование для водопровода и защищенные от ржавчины чугунные трубы закупали за границей. На случай погодных катаклизмов или непредвиденных обстоятельств были оборудованы запасные резервуары, в которых хранился «неприкосновенный запас» воды. Первыми получили воду жители Молдаванки, Слободки и Пересыпи, а через год — обитатели хуторов.

Открытие второго одесского водопровода состоялось 9 сентября 1873 года на Соборной площади. В полдень собравшиеся одесситы увидели, как выстрелила вверх сверкающая всеми цветами радуги первая струя открытого здесь фонтана.

Через год водопровод перешел в собственность города. Правда, как водится среди темпераментных южан, случилось это не без скандала и взаимных упреков между строителями и городской властью. В перебранку включились даже некоторые английские газеты. Однако все это не смогло омрачить радость одесситов от появления в городе надежного водоснабжения.

Водопровод из Днестра в цифрах

При строительстве водопровода чугунные трубы в траншеи укладывали вручную, что сейчас может показаться настоящим подвигом. Вес одной такой трубы превышал 1,5 тонны, а длина достигала 4 метров.

Чтобы понять, какую титаническую работу проделали строители, достаточно вспомнить, что они проложили 257 километров труб.

Мощность построенного водопровода составляла более 2 млн ведер в сутки, а продолжительность работы — не менее 6 часов в день.

Всероссийский съезд специалистов водопроводного дела основал одессит

В конце XIX века в стране стали проводить водопроводные съезды. Инициатором этого начинания стал главный городской инженер Одессы Василий Зуев.

В 1899 году в нашем городе состоялся четвертый всероссийский съезд специалистов водопроводного дела. Он прошел в большом зале городской думы. Здесь были решены многие теоретические и практические вопросы стандартизации, фильтрации и измерения расхода воды.

Как в Одессе появился колодец с памятником

Колодцы, из которых когда-то одесситы добывали воду, можно увидеть в городе до сих пор. До недавнего времени такой колодец находился по улице Дерибасовской №3, в котором когда-то жил известный одесский скульптор Николай Блажков.

Согласно городской легенде, почитатели эсперанто из Болгарии заказали ему бюст создателя этого языка Людвига Заменгофа. За готовой скульптурой в условленное время никто не приехал, и бюст скромно лежал в углу двора, пугая его обитателей. Чтобы шедевр не пропадал зря, предприимчивые соседи решили использовать его с толком — прижать крышку колодца, который сохранился с незапамятных времен и вызывал нездоровый интерес у местной детворы.

Через несколько десятков лет колодец все-таки заложили камнями, однако памятник Заменгофу оставили на прежнем месте, соорудив для него постамент. В память о скульпторе возле него всегда стояли живые цветы.