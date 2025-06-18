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Одесситам, которые не платят за воду, грозит блокировка банковских карт;

В «Инфоксводоканале» сообщили, что против должников уже подано в суд более трёх тысяч материалов. Общая задолженность составляет почти полмиллиарда гривен.

Об этом рассказал Юрий Турчанинов, директор юридического департамента филиала «Инфоксводоканал».

«Одесситы задолжали предприятию более 450 миллионов гривен. Попасть в реестр должников можно очень быстро. После подачи заявления в суд и вынесения судебного приказа проходит всего пять дней. При этом должника в суд не вызывают. И если дело уже дошло до судебного разбирательства, то должнику придётся оплатить судебный сбор и услуги частного исполнителя», – сообщил представитель компании.

Юрист объяснил, что судебные иски — вынужденная мера, ведь сегодня коммунальное предприятие работает в очень тяжёлых условиях.

Юрий Турчанинов напомнил о тысячах жителей Каролино-Бугаза, которые остались без воды из-за задолженности местного КП «Бугаз» перед энергетиками.

В «Инфоксводоканале» предупреждают и призывают проверить свои квитанции и лицевые счета, и если там есть задолженность — немедленно оплатить полученные услуги. Потому что сегодня надёжность водоснабжения зависит от каждого потребителя.