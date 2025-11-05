Ключевые моменты:

Средняя температура ноября в Одессе составит около +6,6°C, что немного выше климатической нормы.

Осадков будет около 38 мм, значительного снега пока не ожидается.

Существенное похолодание возможно после 25 ноября, тогда же возможны первые заморозки и мокрый снег.

Погода в Одессе в ноябре 2025 года

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ноябрь в Одесской области будет немного теплее, чем обычно. Средняя температура месяца составит +6,6°C, при норме около +6,3°C.

Ноябрь — переходный месяц от осени к зиме, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C. Обычно это происходит в первой декаде месяца.

По словам синоптика Яны Антонюк, в начале ноября в регионе ожидается мягкая и преимущественно облачная погода, местами возможны небольшие дожди. Ветер будет северных направлений, умеренный.

Температура воздуха:

ночью — от +4 до +9°C,

днем — +11…+16°C.

Первого снега в ближайшие недели синоптики не прогнозируют, так как Одесса находится под влиянием области повышенного давления.

Когда в Одессу придет похолодание

По прогнозу заслуженного метеоролога Вазиры Мартазиновой, заметное похолодание в Украине начнется после 25 ноября и продлится до начала декабря.

В этот период дневная температура опустится к нулю, а ночью возможны заморозки.

Первый снег может выпасть в конце месяца, но, по словам эксперта, он будет мокрым и непродолжительным. Настоящие снежные сугробы в декабре маловероятны, так как ожидаются плюсовые температуры.

