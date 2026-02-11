Ключевые моменты:

В сети распространяется версия о силовом задержании мужчины с собакой и избиении в ТЦК.

В областном ТЦК заявляют, что мужчина был в розыске и согласился поехать добровольно, а травмы нанес себе сам.

Назначена служебная проверка, мужчина госпитализирован, его собаку передали родственникам.

Мобилизация в Одессе: что произошло на Алексеевской площади

По информации родственников потерпевшего, которая распространяется в соцсетях, днем на Алексеевской площади в Одессе сотрудники ТЦК якобы силой задержали мужчину с собакой. Авторы публикаций утверждают, что ему распылили в глаза газовый баллончик, ударили и затолкали в микроавтобус, после чего доставили в ТЦК. Там, по их словам, мужчину избили из-за отказа подписывать документы и ударили по голове пистолетом. В результате он оказался в реанимации.

Собаку, по словам семьи, оставили на улице привязанной к столбу на территории ТЦК в Одессе.

Читайте также: Видео из Одессы: в ТЦК заявили о нападении и монтаже

Версия Одесского областного ТЦК и СП

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили свою версию событий, чтобы, как отмечается, предотвратить распространение недостоверной информации.

По официальным данным, 9 февраля 2026 года совместная группа в составе военнослужащих ТЦК и представителя Нацполиции остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета (статья 210 КУоАП).

В ТЦК утверждают, что мужчине объяснили его правовой статус и предложили проехать в центр для уточнения данных. По их информации, он согласился добровольно.

После прибытия в подразделение, как заявляют в ТЦК, мужчина начал вести себя агрессивно и, по их версии, сам нанес себе телесные повреждения. Военнослужащие оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Его госпитализировали.

Также сообщается, что утром 10 февраля в больнице у мужчины произошел повторный приступ агрессии, из-за чего его изолировали по решению врачей.

Отдельно в ТЦК опровергли информацию о жестоком обращении с собакой. Там заявили, что животное временно находилось на территории подразделения, было обеспечено кормом и уходом, а позже передано родственникам владельца.

Руководство ТЦК инициировало служебную проверку, чтобы дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.

Читайте также: Час страха в автобусе: в Одессе задержали сотрудников ТЦК, которые похитили мужчину ради выкупа