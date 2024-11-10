Новости Одессы и Одесской области

Как в Балте ели устрицы и собирали средства на ВСУ

Как в Балте ели устрицы и собирали средства на ВСУ

«Fish-движ Балта» – так называлась ярмарка рыбных блюд, которая на днях состоялась в Балтской общине.

И хоть небо хмурилось, а холодный ветер заставлял кутаться в теплую одежду, балтяне и гости города заполонили ярмарочную локацию в городском парке. Именно здесь под открытым небом проходило это необычное мероприятие, инициированное Центром культуры и досуга Балтского горсовета при поддержке компании «Бургер парк».

На ярмарке в Балте, фотозона

Вино – для взрослых, сладости – для детей

На ярмарке в Балте, вино

Посетители имели возможность выбрать еду по вкусу от профессиональных поваров. Здесь были рыба на мангале – карп, осетр, сом, жареный карась, а также раки, рыбная уха, плов, шашлык и даже устрицы. Взрослые угощались вином, а дети радовались сладостям и сувенирам.

На ярмарке в Балте, дети

На ярмарке в Балте, посетители

Действовали различные аттракционы, развлекательные автотрассы для детей, аквагрим и батут.

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Удачный улов!

Ярмарка в Балте, угощение

Кстати, ярмарка проведена не только для улучшения ментального и физического здоровья горожан, но и для финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

Благотворительный ящик пополнялся, а заодно начался и розыгрыш лотереи. Лотами служили тубус, расписанный в украинском стиле, и блюда от шеф-повара. Удачный улов был у Григория – именно он выиграл тубус и заверил, что этот «улов» будет храниться в Доме культуры села Плоске.

На ярмарке в Балте, господин

– Тому кто посетил эту сытную ярмарку, будет что вспомнить. Я и рыбную похлебку попробовал, и впервые в жизни ел устрицы. Также принял участие в розыгрыше лотереи. Правда, не выиграл лот, зато доволен тем, что задонатил на Вооруженные силы Украины! Для меня поддержка наших защитников очень важна. Ведь сегодня в ВСУ служат десять членов моей семьи, – делится впечатлениями Владимир.

…А ярмарка шумела еще долго. И даже ветер разогнал тучи и явил солнце, напомнив о силе жизни и добра.

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Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
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