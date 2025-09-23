Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 23 — 25 сентября.

В эти дни мы поздравляем всех, кто празднует Рош ха-Шана, и желаем сладкого года. Всех, кто не празднует, приглашаем на разнообразные мероприятия, которые состоятся на этой неделе.

В среду для взрослой аудитории состоится очередной показ художественного фильма на Одесской киностудии. Тех, кто изучает английский, ждут в разговорном клубе, где предлагают поговорить на актуальную тему. Вечер этого дня можно завершить под звуки рояля на концерте, который подготовили талантливые дети Одессы.

Четверг будет чрезвычайно насыщенным. Вечером вас ждет моноспектакль известной одесской актрисы Карины Шрагиной-Кац, а в Зеленом театре – лекция о документальном театре от режиссера Галины Джикаевой. Всех любителей поэзии приглашают на двойную презентацию книг в Одесском литературном музее. А если вы сами хотите развить в себе навыки писательства – то у вас еще есть время записаться на профильный мастер-класс.

Не оставим без внимания и детей. Для них со вторника по четверг подготовили ряд мероприятий одесские библиотеки. Это будут встречи для тех, кто ищет новых друзей, и познавательные лекции.

И взрослых, и детей ждут на музыкальных рассветах, которые теперь начинаются почти в семь утра. Итак, если вы хотите начать свой день с солнечных лучей и хорошего настроения – вас приглашают на 16 ст. Большого Фонтана.

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б.Фонтана

Когда: 24 сентября, 6.47



Что: Интересные факты о морях

Где: Ефимова, 12, Детская б-ка 19

Когда: 24 сентября, 14:00

Что: Ко всемирному Дню туризма

Где: Библиотеки города

Когда: 24, 25 сентября

Что: Показ фильма «Женихи»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 24 сентября, 15:00



Что: American English Club

Где: Греческая 1-я, America House Odesa

Когда: 24 сентября, 17:00

Регистрация

Что: Концерт «Пианодиты»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 сентября, 18:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б.Фонтана

Когда: 25 сентября, 6:48, 17:00



Что: Презентация поэтического сборника

Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей

Когда: 25 сентября, 15:00

Что: Встреча для детей «Я могу найти друзей»

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека

Когда: 25 сентября, 15:00

Что: Музыкально-поэтическое представление «Я»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 25 сентября, 18:00

Что: Онлайн воркшоп по писательству

Где: Онлайн

Когда: 25 сентября, 18:00

Регистрация

Что: Английский разговорный клуб с носителем языка

Где: Греческая 1-я, America House Odesa

Когда: 25 сентября, 18:30

Регистрация

Что: Лекция Галины Джикаевой

Где: парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 25 сентября, 19:00

