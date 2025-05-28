Аркадия
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Многомилионный тендер на берегоукрепление в Аркадии выиграла фирма «Ростдорсрой», которая принадлежит депутату Одесского горсовета Юрию Шумахеру. 

Информация об этом содержится на платформе Prozorro.

тендер

Тендер был объявлен 22 апреля управлением капитального строительства Одесского горсовета. Речь идет о масштабных работах на участке от ул. Новобереговой, 90/51 к зданию на пляже Аркадия, 10. Стоимость проекта – более 167 миллионов гривен, а завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Сначала подрядчику придется разобрать старые, разрушенные железобетонные конструкции, как на берегу, так и под водой. Далее — земляные работы, подготовка основание из камня и щебня для новых конструкций, в том числе под водой. После установят новые бетонные и железобетонные элементы: упорные и ступенчатые блоки, специальные плиты. Построят и отремонтируют волноотбойную стенку, приведут в порядок буны и траверс №2.

Следующий этап — строительство самой набережной и подпорных стенок. Все с учетом инклюзивности.

Техзадание включает также устройство дренажа и водоотведения и восстановление дороги, которая используется для подъезда к месту работ.

Как рассказал председатель комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета Алексей Потапский, на этот проект в бюджете Одессы есть только 10. Остальные средства городские власти планируют искать в рамках конкурсов на софинансирование.

Ранее мы сообщали, что решение транспортной проблемы в Аркадии под вопросом

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Межтекстовые Отзывы
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вячкслав
вячкслав
32 минут назад

некуда девать деньги??? У нас все «хлебные» структуры принадлежат депутатам или людям занимающие руководящие посты!

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