Многомилионный тендер на берегоукрепление в Аркадии выиграла фирма «Ростдорсрой», которая принадлежит депутату Одесского горсовета Юрию Шумахеру.

Информация об этом содержится на платформе Prozorro.

Тендер был объявлен 22 апреля управлением капитального строительства Одесского горсовета. Речь идет о масштабных работах на участке от ул. Новобереговой, 90/51 к зданию на пляже Аркадия, 10. Стоимость проекта – более 167 миллионов гривен, а завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Сначала подрядчику придется разобрать старые, разрушенные железобетонные конструкции, как на берегу, так и под водой. Далее — земляные работы, подготовка основание из камня и щебня для новых конструкций, в том числе под водой. После установят новые бетонные и железобетонные элементы: упорные и ступенчатые блоки, специальные плиты. Построят и отремонтируют волноотбойную стенку, приведут в порядок буны и траверс №2.

Следующий этап — строительство самой набережной и подпорных стенок. Все с учетом инклюзивности.

Техзадание включает также устройство дренажа и водоотведения и восстановление дороги, которая используется для подъезда к месту работ.

Как рассказал председатель комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета Алексей Потапский, на этот проект в бюджете Одессы есть только 10. Остальные средства городские власти планируют искать в рамках конкурсов на софинансирование.

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