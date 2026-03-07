Ключевые моменты:

Отделение переливания крови в городской больнице №11 стало банком крови.

Изменения связаны с требованиями Национальная служба здоровья Украины.

Банки крови создают во всех крупных больницах города для обеспечения пациентов компонентами крови.

Банк крови в больнице №11 Одессы

Отделение трансфузиологии в городской больнице №11 не закрылось, а изменило формат работы и стало банком крови. Как пояснила директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колоденко, отделение фактически не закрывали, но в прежнем виде оно уже не могло работать.

По современному законодательству станции переливания крови должны быть отдельными медицинскими учреждениями, которые выполняют полный цикл: забор крови, ее обработку и лабораторные исследования.

Поэтому в больнице создали банк крови — место, где хранятся готовые компоненты крови для пациентов. По словам Елены Колоденко, банки крови необходимы для того, чтобы в больницах всегда был запас компонентов крови. Они нужны для операций, лечения онкологических заболеваний и других случаев, когда пациентам требуется переливание.

Оборудование и помещение, которые раньше использовались в отделении трансфузиологии, сохранили — теперь они используются для хранения крови.

Чтобы поддерживать необходимый запас, в больницах города планируют регулярно проводить дни доноров. Для этого уже составили специальные графики.

Согласно требованиям Национальной службы здоровья Украины, такие банки должны быть во всех кластерных больницах. В Одесса их создание уже почти завершено.

Финансирование обустройства банков крови происходит из разных источников: часть средств выделяют сами больницы, часть — городской бюджет и депутатские фонды.

