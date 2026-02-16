Ключевые моменты:

Отделение переливания крови при больнице №11 закрылось из-за новых лицензионных требований.

Теперь забор крови могут проводить только учреждения с соответствующей лицензией и современным оборудованием.

В городе осталось два места для сдачи крови, но возможны выездные донорские дни.

Почему закрыли отделение переливания крови в Одессе

Закрытие пунктов сбора крови в Украине, особенно при больницах, вызвано реформой системы крови, требующей соответствия стандартам ЕС.

Как пояснили в Украинском центре трансплант-координации, изменения связаны с постановлением Кабмина №621 от 30 мая 2024 года. С 4 июня 2025 года вступили в силу новые Лицензионные условия для учреждений, которые занимаются заготовкой, тестированием, переработкой, хранением и распределением донорской крови.

Теперь проводить забор крови могут только те учреждения, которые получили специальную лицензию. Для этого они должны соответствовать строгим требованиям: иметь современное оборудование, систему контроля качества и работать по международным стандартам GMP.

Такие правила вводятся для повышения безопасности и качества компонентов крови, которые используют в больницах для переливания.

Некоторые больничные пункты забора крови не соответствуют новым требованиям — у них нет необходимой технической базы или системы контроля качества. Поэтому они прекращают работу именно как пункты заготовки крови.

При этом такие отделения могут быть реорганизованы в больничные банки крови — они смогут хранить готовые компоненты, полученные от лицензированных центров.

Также донорам предлагают альтернативу — организовать «день донора» в своём учреждении или на предприятии. В этом случае лицензированный центр крови с выездной бригадой сможет провести забор крови в удобной локации.

Где сдать кровь в Одессе после закрытия пункта

Напомим, городскую станцию переливания крови при больнице №11 открыли в марте 2019 года. Тогда на капитальный ремонт и закупку оборудования город потратил 16 миллионов гривен. Отделение могло хранить до 1000 литров крови. Это давало возможность одесситам получать препараты крови в экстренных ситуациях бесплатно.

После закрытия этого пункта в Одессе осталось два места, где можно сдать кровь: областная станция переливания в Бисквитном переулке и Военный госпиталь.

