Ключевые моменты:

Депутаты планируют утвердить Устав территориальной громады города Одессы в новой редакции.

Масштабный земельный блок насчитывает 52 пункта; также рассмотрят вопрос списания имущества двух больниц и определения границ уборки придомовых территорий.

Детали

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, заседание начнется в 10:00 в здании мэрии на Биржевой площади, 1.

Ключевым политическим вопросом станет утверждение новой редакции Устава территориальной громады.

Напомним, разработка устава длилась три года и проходила в несколько этапов. Сначала специалисты проанализировали старую версию, выявили устаревшие и неэффективные нормы. Затем была подготовлена черновая версия нового Устава, обнародованная для обсуждения. Одесситы могли присылать свои предложения и замечания — они обрабатывались и систематизировались рабочей группой.

Теперь документ готов к следующему шагу — его представят на рассмотрение Одесского городского совета.

