Зачем Одессе новый устав?

Конституция города

Согласно закону «О местном самоуправлении в Украине», каждая территориальная громада имеет право принять свой устав. Этот документ — своеобразная конституция города.

Законодательно местное самоуправление пользуется определенной свободой — разумеется, не безграничной. Если исполнительные органы государственной власти имеют право действовать только в пределах, предусмотренных законом, то в отношении местного самоуправления некоторые нормы оставлены на рассмотрение конкретного города — согласно его уставу. В частности, порядок проведения слушаний и выдвижения инициатив.

Поэтому принимается устав «с целью закрепления форм и механизмов участия членов территориальной общины в осуществлении местного самоуправления, а также — упорядочения наиболее важных вопросов местного самоуправления в городе».

Кроме того, устав должен быть «визитной карточкой» города — в нем прописаны его история, гимн, атрибутика.

Без Российской империи и с новым гимном

Действующий устав Одессы был принят в 2011 году. С тех пор в стране и в городе многое изменилось. В процессе декоммунизации и деколонизации пришлось переименовывать одесские топонимы. С началом широкомасштабной войны горожане стремятся почтить память героев-одесситов, погибших на фронте. Естественно, что документ нужно было серьезно откорректировать. Так, из нового проекта устава изъяли историческую справку, где история города начинается с 1794 года. Нет уже упоминаний об имперском периоде.

Отсутствует раздел, где упоминаются одесские генерал-губернаторы, российские военачальники и деятели культуры, советские маршалы. Собираются изменить и гимн Одессы.

Что за пределами Всемирного наследия?

Также в устав добавлено положение об особом статусе исторического центра города как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Территориальная громада и органы местного самоуправления должны сохранить его для потомков. В частности — четко учитывать требования застройки в охранной зоне исторического центра. Это касается ограничений по этажности, обустройству, хозяйственному использованию этой территории. То есть — в зоне культурного наследия ЮНЕСКО застройщик не имеет права установить очередной «кадор».

Возможно ли появление многоэтажных монстров за пределами охранной зоны? Относительно высотной застройки в историческом центре, который к Всемирному наследию не относится, новая редакция устава предлагает норму достаточно обтекаемую.

Перспективы территориального развития города определяются его Генеральным планом и другой градостроительной документацией. Принятие этих документов, согласно норме устава, осуществляется с учетом мнения территориальной общины в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. То есть — горожане имеют право повлиять на планы застройки Одессы с помощью местных инициатив, общественных обсуждений.

Как «умирают» инициативы

— Закон не определяет детально процедуру общественных слушаний. Каждый город решает, сколько надо собрать подписей, чтобы их инициировать, сколько людей в них должно участвовать, — рассказывает председатель Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко.

И если в действующей редакции для того, чтобы предложение одесситов рассмотрел горсовет, нужно собрать не менее 5000 подписей, то в новой — требуется 1000.

— Никто не будет собирать 1000 подписей, чтобы провести общественные слушания на 20-30 человек, результат которых является рекомендованным, — считает Анатолий Бойко, — То есть решения общественных слушаний выносятся на рассмотрение городского совета.

Далее там окончательно решают «да» или «нет». И это еще если нет бюрократизма. А нередко бывает так, что чиновник не хочет, чтобы петицию вообще рассматривали. Тогда начинается: вы не так подписали, не занесли, не доказали. И петиция из-за «крючкотворчества» просто «умирает». Это уничтожает инициативу, желание что-то делать. Поэтому за 10 лет общественные слушания, инициированные гражданами, можно пересчитать, мне кажется, по пальцам одной руки. И в той редакции устава, которую я пересмотрел, не вижу, чтобы изменился кардинальным образом вопрос прямой демократии. Хотя наши предложения были частично приняты в эту редакцию. Мы подали предложение об отчете депутатов городского совета. Требование лучше информировать граждан, чтобы отчетность обязательно происходила на встречах с избирателями. Закон это предусматривает, но нет формы отчета. Мы предложили форму.

Как найти общий язык с мечтой

В идеале, устав города должен быть связующим звеном между властью и громадой. Поэтому, по словам Анатолия Бойко, при разработке этого документа очень важна позиция мэра. Действительно ли он заинтересован в том, чтобы устав был не формальным, чтобы в нем были прописаны действительно необходимые нормы? Сегодня для Одессы — это большая проблема.

— Мэрия должна создавать условия для взаимодействия с гражданами, — убежден глава КИУ, — Чтобы оно было полезным и для граждан, и для мэрии. Сегодня его фактически не существует, со стороны городской власти нет вообще желания диалога. Хотя, благодаря местным инициативам, общественным слушаниям, мэрия может получать от одесситов какие-то интересные предложения, помощь, просто доверие. Без общения доверия нет. А проблемы, которые людей волнуют и заставляют обращаться в мэрию, никуда не исчезнут. Они будут обостряться, накапливаться.

Поэтому, во-первых, гражданам должно быть максимально просто обратиться в мэрию, а не наоборот. А во-вторых — мало прописать хорошую норму, принять хороший устав. Надо, чтобы он был нормально реализован. Если коллектив мэрии не заинтересован в общении, если он не хочет видеть «этих людей», то ничего не будет — что бы мы ни прописали. Мне хотелось бы, чтобы было как можно меньше препятствий для граждан, которые хотят достучаться до власти. Чтобы у мэрии было желание развивать наш город вместе с одесситами.

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Общественные слушания новой редакции устава Одессы запланированы на 10 сентября. Пройти они должны в формате интернет-конференции. Поэтому до этой даты можно попробовать в конституции Одессы что-то изменить. Результаты слушаний будут вынесены на сессию городского совета.