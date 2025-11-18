Ключевые моменты:

  • Сергей Ильчев, уроженец села Главани 1983 года рождения, погиб на фронте 8 февраля 2025 года.
  • Воин запомнился землякам как искренний и мужественный человек, который без колебаний встал на защиту страны.

Детали

О трагической новости сообщили на официальной странице Арцизской громады.

Сергей Ильчев родился 14 июля 1983 года. Земляки вспоминают его как ответственного и мужественного человека. «Для родных, друзей и побратимов – это невосполнимая утрата. Герою навсегда останется 41 год», – говорится в сообщении громады.

