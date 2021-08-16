У креативного директора Одесского зоопарка – юбилей: вспоминаем его самые яркие образы (видео)

Известный своими креативными выдумками, Беляков уже успел поздравить сам себя в Facebook шуточным стихотворением:

С ЮБИЛЕЕМ МЕНЯ!!!!!!!!!! Опубликовано Игорем Беляковым Воскресенье, 15 августа 2021 г.

Стоит отметить, что директор Одесского зоопарка – весьма творческая и неординарная личность. Он пишет стихи, песни и постоянно удивляет одесситов, перевоплощаясь во всевозможных персонажей.

В день 60-летия Игоря Владимировича «Одесская жизнь» решила вспомнить самые яркие его образы.

Так, в конце 2019 года сотрудники Одесского зоопарка снялись для календаря на 2020 год в образах разных животных. Белякову досталась роль домашнего козла. Впрочем, козлом он побывал и ранее:

И вскоре съемка оригинальных предновогодних роликов, где директор зоопарка выступает как режиссером, так и актером, представая в образе животных-символов года, стала традицией. После козла Беляков побывал обязьяной, петухом, собакой и не только.

Кстати, реакция одесситов на такое «животное» творчество самая разная – от восхищения до возмущения за явные намеки на, скажем так, животные инстинкты. Впрочем, судите сами:

А в преддверии нынешнего года Беляков предстал в образе Белого Быка:

Но не символами года едиными: как-то, отмечая в зоопарке Всемирный день защиты слонов, креативный директор примерил на себя и этот образ.

И не только в животных перевоплощается директор зоопарка! В 2019 году, в честь праздника Хэллоуина, Игорь Беляков предстал в образе Тыквомена:

А недавно сегодняшний юбиляр решил «переквалифицироваться» в ветеринара:

Еще Игорь Беляков любит петь украинские песни под гитару, часто во время прогулки по зоопарку. Но и тут иной раз без «изюминки» (хотя бы и ползучей) не обходится:

«Одесская жизнь» от всей души поздравляет Игоря Владимировича с юбилеем и желает ему здоровья, долгих лети и еще не раз порадовать нас своим креативом!

Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Игоря Белякова и Одесского зоопарка, видео: YouTube-канал зоопарка