Новости Одессы и Одесской области

У креативного директора Одесского зоопарка – юбилей: вспоминаем его самые яркие образы (видео)

У креативного директора Одесского зоопарка – юбилей: вспоминаем его самые яркие образы (видео)

Сегодня, 16 августа, свой 60-летний юбилей отмечает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Известный своими креативными выдумками, Беляков уже успел поздравить сам себя в Facebook шуточным стихотворением:

 

С ЮБИЛЕЕМ МЕНЯ!!!!!!!!!!

Опубликовано Игорем Беляковым Воскресенье, 15 августа 2021 г.

 

Стоит отметить, что директор Одесского зоопарка – весьма творческая и неординарная личность. Он пишет стихи, песни и постоянно удивляет одесситов, перевоплощаясь во всевозможных персонажей.

В день 60-летия Игоря Владимировича «Одесская жизнь» решила вспомнить самые яркие его образы.

Так, в конце 2019 года сотрудники Одесского зоопарка снялись для календаря на 2020 год в образах разных животных. Белякову досталась роль домашнего козла. Впрочем, козлом он побывал и ранее:

И вскоре съемка оригинальных предновогодних роликов, где директор зоопарка выступает как режиссером, так и актером, представая в образе животных-символов года, стала традицией. После козла Беляков побывал обязьяной, петухом, собакой и не только.

Кстати, реакция одесситов на такое «животное» творчество самая разная – от восхищения до возмущения за явные намеки на, скажем так, животные инстинкты. Впрочем, судите сами:

А в преддверии нынешнего года Беляков предстал в образе Белого Быка:

Но не символами года едиными: как-то, отмечая в зоопарке Всемирный день защиты слонов, креативный директор примерил на себя и этот образ.

И не только в животных перевоплощается директор зоопарка! В 2019 году, в честь праздника Хэллоуина, Игорь Беляков предстал в образе Тыквомена:

Тыквомен

А недавно сегодняшний юбиляр решил «переквалифицироваться» в ветеринара:

Еще Игорь Беляков любит петь украинские песни под гитару, часто во время прогулки по зоопарку. Но и тут иной раз без «изюминки» (хотя бы и ползучей) не обходится:

«Одесская жизнь» от всей души поздравляет Игоря Владимировича с юбилеем и желает ему здоровья, долгих лети и еще не раз порадовать нас своим креативом!

Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Игоря Белякова и Одесского зоопарка, видео: YouTube-канал зоопарка

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить