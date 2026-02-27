Ключевые моменты:

Римма Литвак была ученой, педагогом, воспитателем и активным общественным деятелем.

Она много лет работала вместе с мужем Борисом Литваком над помощью детям с ограниченными возможностями.

За заслуги перед городом и общественной деятельностью награждена Почетным знаком Одесского городского головы «Благодарность».

Римма Литвак: жизнь ради просвещения и помощи детям

Одесса понесла невосполнимую утрату. Римма Алексеевна Литвак прожила долгую и достойную жизнь, став для города примером служения людям. Она была музой и главной опорой Бориса Давидовича Литвака. Вместе они создали уникальный Одесский областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов. Без её участия и поддержки трудно представить существование «Дома с Ангелом» — места, где до сих пор дарят надежду тысячам семей.

Помимо благотворительности, Римма Литвак была блестящим ученым и учителем. Её многолетний опыт в сфере социальной педагогики помог воспитать не одно поколение одесситов. Она всегда стремилась привить молодежи чувство прекрасного и истинные моральные ориентиры.

