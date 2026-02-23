Ключевые моменты:

Смерть Тамары Хмиадашвили: скончалась после продолжительной болезни.

Жизненный путь Тамары Хмиадашвили.

Прощание состоится 24 февраля в 10.00 на территории Одесской киностудии.

Умерла после продолжительной болезни

Дочь Тамары Хмиадашвили Александра сообщила о тяжелой потере. Многолетняя редакторка Одесской киностудии, глава киношколы имени Веры Холодной и член Одесского центра Национального союза кинематографистов Украины Тамара Хмиадашвили умерла после продолжительной болезни.

«Мама была очень светлым и оптимистичным человеком, который всегда верила в добро. У нее было большое сердце и открытая душа», – написала дочь.

История жизни Тамары Хмиадашвили началась 18 августа 1947 в селе Орджоникидзе Одесской области. Она окончила Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. Среди ее работ в качестве редактора — фильмы Одесской киностудии «Искусство жить в Одессе», «Морской волк», «Как кузнец счастья искал», «На поле крови. Aceldama».

Также Тамара Хмиадашвили имела честь работать бок о бок с выдающимися мастерами кино. Она активно приобщалась к созданию телевизионных фильмов с участием легендарной «бригантины» в титрах, и многие из этих лент быстро становились хитами на телеэкранах. Кроме того, она внимательно следила за профессиональным ростом молодых кинематографистов, держа руку на пульсе отрасли.

Прощание с Тамарой Хмиадашвили состоится 24 февраля в 10.00 на территории Одесской киностудии. Дочь просит тех, кто придет попрощаться, избегать черных лент на цветах.

Редакция «Одесской жизни» выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Хмиадашвили.

Також читайте: Ночная атака дронами на Одесщину: погибшие, раненые, масштабные разрушения.