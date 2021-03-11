Борис Давидович всю свою жизнь прожил в родном городе, посвятив себя Одессе и одесситам.

Во время эвакуации и войны Борис Литвак работал слесарем на заводе Кинапп, затем служил в армии. Был завучем Автодорожного техникума. С 1977 года был директором Детской спортивной школы олимпийского резерва №2.

В 1975 году стал инициатором строительства в Одессе Дворца спорта.

После трагической смерти дочери посвятил свою жизнь строительству реабилитационного центра “Дом с ангелом”. За эти годы пациентами Центра стали 30 тысяч детей с различными патологиями не только из Одессы и Украины, но и близлежащих стран.

За свою деятельность легендарный одессит, “солнечный пацан”, как его называли друзья был награжден орденами и медалями. В 2007 ему присвоили звание “Герой Украины”, а в феврале 2010 года стал Почетным гражданином Одессы.

Подготовила: Юлия Сущенко

Читайте также: Какую улицу в Одессе звали в честь Бориса Литвака.