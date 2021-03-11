Новости Одессы и Одесской области

Одесский календарь: 11 марта родился Борис Литвак (видео об одессите)

Одесский календарь: 11 марта родился Борис Литвак (видео об одессите)

Борис Давидович всю свою жизнь прожил в родном городе, посвятив себя Одессе и одесситам.  

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Борис Литвак

Во время эвакуации и  войны Борис Литвак работал слесарем на заводе Кинапп, затем служил в армии. Был завучем Автодорожного техникума. С 1977 года был директором Детской спортивной школы олимпийского резерва №2.

В 1975 году стал инициатором строительства в Одессе Дворца спорта.

После трагической смерти дочери посвятил свою жизнь строительству реабилитационного центра “Дом с ангелом”. За эти годы пациентами Центра стали 30 тысяч детей с различными патологиями не только из Одессы и Украины, но и близлежащих стран.

За свою деятельность легендарный одессит, “солнечный пацан”, как его называли друзья был награжден орденами и медалями. В 2007 ему присвоили звание “Герой Украины”, а в феврале 2010 года стал Почетным гражданином Одессы.

Подготовила: Юлия Сущенко

Читайте также: Какую улицу в Одессе звали в честь Бориса Литвака.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
1 комментарий
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
инвалид-инфантил
инвалид-инфантил
2 лет назад

помнится, в только в этом доме с ангелом делают игольчатую электромиографию, для выявления мышечной дистрофии. Больше её нигде в Одессе не делают. Но суть в том, что бесплатно её не делают. И стоит она дохуя. Ни одна пенсия войдет в стоимость исследования.

0
Ответить
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить