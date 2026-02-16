Ключевые моменты:

В больнице умер 77-летний мужчина, получивший тяжелые ожоги.

В результате атаки пострадали 35 человек, повреждены около 50 зданий.

Обстрел Одессы 27 января: число погибших выросло

В городской военной администрации сообщили, что ночью 15 февраля в больнице остановилось сердце 77-летнего мужчины. Во время январского обстрела он находился в своей квартире на улице Балковской. В результате атаки мужчина получил сильные ожоги и отравление продуктами горения.

Все это время пострадавший находился в реанимации ожогового отделения в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее под завалами жилого дома на улице Прохоровской спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Еще один погибший был найден на Балковской. Кроме того, 29 января в больнице умер мужчина 1947 года рождения.

Всего в результате обстрела пострадали 35 человек, среди них — двое детей и беременная женщина. Повреждения получили почти 50 жилых домов, а также учебные заведения и церковь.

В ночь на 14 февраля враг совершил очередную атаку дронами на Одессу. В одном из районов города ударный дрон попал в частный жилой дом. Под завалами нашли тело женщины. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских атак.