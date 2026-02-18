Ключевые моменты:

В Одессе умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская.

Более 60 лет она служила сцене Украинского театра имени Василия Василько.

Актриса сыграла десятки ролей в классических и современных постановках, снималась в кино.

Прощание пройдет 21 февраля с 11:00 до 12:00 в фойе театра.

Как рассказали в театре, Ирина Черкасская родилась в Одессе, однако в детстве вместе с родителями переехала в Киев, где окончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого в 1962 году. Несмотря на множество предложений из других городов, выбрала родную Одессу и Одесский украинский театр, которому осталась верна на всю жизнь.

Ее дебютной ролью на одесской сцене стала София в спектакле «Безталанна» по пьесе Ивана Тобилевича. За годы работы актриса сыграла десятки ролей в постановках по украинской и мировой классике, современной отечественной и зарубежной драматургии, а также в музыкальных спектаклях.

Зрители помнят Ирину Черкасскую в роли Мавры в постановке «В воскресенье рано зелье копала» по Ольге Кобылянской, Адели в «Тевье-молочнике» по Шолом-Алейхему, Нины в спектакле «Порог», Инны в «Мурлин Мурло». А ее появление в спектакле «Ужин в Санлисе» неизменно сопровождалось бурными овациями зала.

В 1981 году актрисе было присвоено звание «Заслуженная артистка Украины». Среди наград – орден княгини Ольги, медаль «Трудовая слава», почетные грамоты городских и областных властей. Однако главным признанием для нее всегда оставалась любовь зрителей.

Ирина Черкасская продолжала выходить на сцену до последних дней – в спектакле «Ночь перед Рождеством». В ноябре 2025 года, во время празднования 100-летия театра, она стояла на сцене под многоминутные аплодисменты зала, который приветствовал ее стоя.

Прощание с Ириной Никитичной состоится в субботу, 21 февраля, с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра.

