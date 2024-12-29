Новые названия одесских улиц: как улица Заславского стала Литвака

Президенты и гора

Давайте, сограждане, разок, в качестве новогоднего сюрприза, рассказ об одесских улицах начнем с… дальнего «забугорья». Украинская «мода» на переименование топонимов не просто пересекла океан: не где-нибудь, а в США, и не кто-нибудь, а избранный президент Дональд Трамп решил озаботиться этим делом.

Он 24 декабря во время выступления в Фениксе, передает Fox News, заявил о намерении изменить название самой высокой точки страны – горы Денали на Аляске. Трамп хочет вернуть ей прежнее название – МакКинли, в честь 25-го президента США.

Гора была переименована бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году. Он закрепил за ней название «Денали». Оно должно было отражать традиции коренных жителей Аляски, поскольку слово «Денали» употребляли ранее представители местных племен.

Оно означает «высокий» или «большой». Известно, что в 1896 году вершину стали называть горой МакКинли в честь президента Уильяма Мак-Кинли, никогда не бывшего на Аляске. Это название было официально признано правительством США, пока Обама не изменил его, несмотря на сопротивление законодателей в родном для МакКинли штате Огайо.

МакКинли, два срока прослуживший губернатором Огайо, прежде чем стать президентом в 1897 году, привел страну к победе в испано-американской войне и повысил защитные тарифы для поддержки промышленности США. Гора Денали (Мак-Кинли) имеет высоту 6168 метров.

Но, наверное, хватит описывать заокеанские «терки» и перейдем к нашим, одесским, переименованиям. В историческом центре города, от Успенской до Малой Арнаутской тянется «аж» на 480 метров улица, которая сейчас носит имя Бориса Литвака.

Евгений Заславский готовил революцию, но не дожил до нее

Изначальное ее название – Мещанская. Оно связано с сословным делением одесского населения (наряду с Мещанской в Одессе существовали Дворянская и Княжеская улицы). Хотя есть мнение, что название связано с находившимися здесь органами мещанского самоуправления.

До 2018 года эта улица носила название в честь Евгения Заславского (1844-1878) – организатора и руководителя первой политической рабочей организации в империи – «Южно-российского союза рабочих».

В принципе, в Одессе он был «залетным»: родился в Воронеже, умер в Петербурге. В промежутке между этими событиями его какими-то ветрами занесло в Одессу. В 1872 году здесь он вел пропагандистскую деятельность в нелегальной школе для рабочих, читал такие необходимые им лекции по политэкономии.

Весной 1875 под руководством Заславского оформился «Южно-российский союз рабочих». Он полагал, что к социализму приведут образование рабочих, политическое воспитание, которые и позволят впоследствии совершить революционный переворот.

В том же году «Союз» был разгромлен, а Заславский арестован. В 1877-м приговорен к 10 годам каторги, в 1878 году в Петербургской тюремной больнице умер от туберкулеза.

Как Борис Литвак заслужил любовь и авторитет в Одессе

Современное название улица получила в честь почетного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давидовича Литвака (1930-2014). Он был известен, прежде всего, как создатель Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее» (его здание называют «Дом с ангелом») и председатель правления благотворительного фонда с таким же названием.

За эту деятельность ему присвоили звания Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, Героя Украины (2007). Но не только благотворительностью он помогал людям. Борис Литвак много лет руководил спортивной школой № 2, получил за спортивные достижения звание заслуженного тренера. Он был одним из моральных авторитетов в городе, не раз избирался депутатом Одесского горсовета, занимался другой общественной деятельностью.

Появился же на свет Борис Литвак в одесском детском приемнике. Его мать перед самыми родами ушла от мужа.

Работала она на одесском заводе «Кинап» и 27 сентября 1941 года, смогла покинуть Одессу на последнем судне (завод эвакуировали в Самарканд, там Борис слесарил). После войны они вернулась в Одессу.

Борис служил в армии в Белоруссии, там его взяли в футбольную команду Минского дома офицеров. В 1953 году демобилизовался. В 1959 году, продолжая работать, поступил на заочное отделение факультета физического воспитания Одесского педина им.Ушинского.

Вас также может заинтересовать: От болгарского «Ленина» до киевского князя: история трех названий одесского проспекта

После окончания института преподавал физвоспитание в Одесском автомеханическом техникуме. В 1961 году его избрали зампредседателя облсовета добровольно-спортивного общества. В 1977 году стал директором детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2, где работал до смерти. В 1996 году создал Одесский областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов «Будущее».

Борис Литвак ушел из жизни на 85-м году жизни в Одессе. «Добро нужно делать тихо. Так, чтобы об этом никто не знал», – таков был его девиз. Так он и жил. И если улица в ЕГО городе носит его имя – это правильно.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса