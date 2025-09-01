Ключевые моменты:
- Богдан пропал 28 августа после выхода из дома вечером.
- Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, серые глаза.
Детали и обращение к общественности
Правоохранители продолжают активные поисковые мероприятия, обследуя возможные места пребывания парня. Семья очень обеспокоена исчезновением и призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, не молчать.
Если кто-то видел Богдана или имеет информацию о его местонахождении, просьба срочно сообщать в территориальное подразделение полиции по телефонам (048) 496-32-16, (097) 313-72-84 или на спецлинию 102. Любые детали могут помочь быстро вернуть парня домой.
Общественность призывают присоединиться к поискам и не оставаться равнодушными, ведь каждая минута важна для безопасного возвращения несовершеннолетнего. Поиски продолжаются, и надежда на положительный результат поддерживает всех причастных.
Читайте также:
- Как одесситам дозвониться в полицию, если линия «102» не отвечает?
- Что делать, если к вам пришли полицейские