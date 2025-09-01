Ключевые моменты:

Богдан пропал 28 августа после выхода из дома вечером.

Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, серые глаза.

Детали и обращение к общественности

Правоохранители продолжают активные поисковые мероприятия, обследуя возможные места пребывания парня. Семья очень обеспокоена исчезновением и призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, не молчать.

Если кто-то видел Богдана или имеет информацию о его местонахождении, просьба срочно сообщать в территориальное подразделение полиции по телефонам (048) 496-32-16, (097) 313-72-84 или на спецлинию 102. Любые детали могут помочь быстро вернуть парня домой.

Общественность призывают присоединиться к поискам и не оставаться равнодушными, ведь каждая минута важна для безопасного возвращения несовершеннолетнего. Поиски продолжаются, и надежда на положительный результат поддерживает всех причастных.

