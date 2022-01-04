Откройте, полиция! Что делать, если к вам домой пришли полицейские?

У вас на пороге полиция. Стражи порядка утверждают, что по их информации в квартире могло произойти преступление. Они хотят пройти внутрь и убедиться, что все в порядке. Обязаны ли вы впускать полицейских?

Давайте разберемся, в каких случаях полиция может войти в квартиру.

В дверь звонит полицейский и требует впустить — это законно?

Государство гарантирует своим гражданам неприкосновенность жилища. Никто не имеет права проникнуть в квартиру без добровольного согласия человека или без судебного решения, сказано в уголовно-процессуальном законодательстве. У вас есть полное право не впускать полицию без решения суда.

Если полицейский ходит по квартирам в поисках понятых или свидетелей преступления, то это не дает ему право заходить в квартиру. Вы можете поговорить с ним на лестничной площадке или вообще не открывать дверь.

Имеет ли право полиция зайти в квартиру без решения суда?

Имеет, но только в исключительных случаях. В законе о полиции указаны три причины, когда сотрудники правоохранительных органов могут нарушить неприкосновенность жилища без решения суда:

Спасение жизни людей и ценного имущества во время чрезвычайных ситуаций. Например, если в квартире пожар Преследование подозреваемого в совершении уголовного преступления. Если преступник, убегая от полиции, забежал в чужую квартиру, то полицейский имеет право продолжить погоню, не спрашивая разрешения хозяев Для прекращения преступления, угрожающего жизни людей, которые находятся в квартире. Когда в квартире ругаются и громко кричат — полиция не имеет права вторгаться в жилище. Бытовая ссора это не повод для нарушения конституционных прав граждан. Но если из квартиры доносятся крики с просьбой о помощи, то полицейские могут посчитать это неотложной ситуацией, требующей вмешательства

После проникновения в квартиру без решения суда и без приглашения, полицейский обязан составить протокол.

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Что делать, если полиция в грубой форме пытается войти в квартиру?

Выясните у полицейских конкретную цель визита: что им от вас нужно и почему они хотят попасть в квартиру. Попросите предъявить жетон или служебное удостоверение. Дайте понять стражам порядка, что знаете свои права и без решения суда никого не впустите в свою квартиру. Общайтесь с полицией уверенно, без оскорблений и угроз.

Если полицейские требует от вас письменных объяснений, попросите оставить в дверях повестку с вызовом в отделение полиции. Вы не обязаны давать пояснения по первому требованию полиции, это можно сделать позднее.

Позвоните соседям или знакомым, которые живут с вами в одном доме. Пусть они присутствуют во время вашего разговора с полицией. Если полицейские ведут себя агрессивно, угрожают или пытаются выломать дверь без решения суда — позвоните по телефону «102» и сообщите об инциденте. Все звонки на линии «102» автоматически записываются, и в случае необходимости, вы сможете использовать этот факт в свою пользу.

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Фото: Нацполиция, tv.ua

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