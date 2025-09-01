Прогноз погоды в Одессе на 2 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

