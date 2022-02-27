Как одесситам дозвониться в полицию, если линия «102» не отвечает?

Сегодня вечером, 23 февраля, некоторых одесситов обеспокоило большое скопление военнослужащих и полицейских на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Люди с тревогой интересовались в соцсетях: что случилось?
Но, как оказалось, бояться одесситам нечего – их покой как раз есть кому оберегать.
Четвертый день подряд трое бойцов из батальона полиции особого назначения преодолевают хребты украинских гор, где учатся альпинизму, ориентироваться в пространстве при нулевой видимости, обходиться без воды и еды, разбивать в лютые морозы и метели лагеря и оказывать помощь пострадавшим.
В Одесской области набирает обороты инициатива правоохранительных органов «Соседская стража». Одними из первых к проекту присоединились жители микрорайона «Черноморка», расположенного на периферии областного центра.