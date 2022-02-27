Как одесситам дозвониться в полицию, если линия «102» не отвечает?

В центре Одессы собрались военные и полицейские – что произошло? (фото, видео) Сегодня вечером, 23 февраля, некоторых одесситов обеспокоило большое скопление военнослужащих и полицейских на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Люди с тревогой интересовались в соцсетях: что случилось?

Но, как оказалось, бояться одесситам нечего – их покой как раз есть кому оберегать. ПОДРОБНЕЕ

Одесских водителей предупреждают о возможных проверках полиции В Министерстве внутренних дел говорят, что на украинских дорога возможны дополнительные проверки автомобилей. Причина этого в том, что полиция сейчас работает в усиленном режиме. ПОДРОБНЕЕ