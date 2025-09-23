Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Ключевые моменты:
- Пропала 9 сентября из реабилитационного центра в Киевском районе Одессы.
- Рост около 155 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы окрашены в красно-розовый цвет, прическа каре.
- Особая примета — пирсинг в носу. Была одета в черные брюки и футболку.
Приметы пропавшей
По информации ГУНП в Одесской области, 13-летняя Дарья Железняк имеет рост примерно 155 см, худощавое телосложение, карие глаза. Волосы девочки окрашены в красно-розовый цвет, прическа каре. Среди особых примет — пирсинг в носу. На момент исчезновения была одета в черные брюки и футболку.
Это не первый случай побега девочки — в июле 2025 года она уже исчезала из детского учреждения, но тогда ее удалось найти.
Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, немедленно сообщить по телефону (048) 779-49-62 в Одесское районное управление полиции №1 или на спецлинию 102. Каждое сообщение может оказаться критически важным для установления местонахождения ребенка.
