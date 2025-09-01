Ключевые моменты:

Постоянные обстрелы и шумы вражеских дронов мешают розовым фламинго найти спокойное место для гнездования.

Птицы временно покидают гнезда, что приводит к уничтожению кладок чайками, гнездящимися поблизости.

Розовые фламинго в Одесской области

По словам начальника научно-исследовательского отдела парка Ивана Русева, весь летний период птицы искали идеальное место для гнездования, однако лето почти закончилось, а птенцов так и не появилось.

В 2023 году розовые фламинго впервые успешно вывели птенцов в парке, информацию об этом держали в секрете, чтобы не беспокоить птиц. В 2024 году из-за взрывов и шумов войны птицы становились беспокойными: ночью вражеские дроны пугали их, заставляя покидать гнезда, что делало кладки уязвимыми для мартина.

В этом году, несмотря на постоянные беспорядки, фламинго продолжают искать безопасное место для размножения, и ученые надеются, что в следующем сезоне все будет лучше.

Читайте также: Одесские птицы под угрозой: почему их становится меньше и кто их спасает