Ключевые моменты:

За сутки электроснабжение восстановили для 191 тысячи семей.

Без света остаются около 16 тысяч домов, больше всего — в Одесском районе.

Синоптики предупреждают о новых порывах ветра до 15–20 м/с.

Когда вернут свет в Одессе и области после шторма

Ураган, который прошел по Одесской области 26 апреля, привел к масштабным повреждениям электросетей и аварийным отключениям света. По данным ДТЭК «Одесские электросети», энергетики работали в круглосуточном режиме и смогли в течение суток восстановить электроснабжение для 191 тысячи семей.

Несмотря на это, по состоянию на сейчас без электроэнергии остаются около 16 тысяч домов. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Одесском районе.

Энергетики продолжают работать в усиленном режиме. В первую очередь восстанавливаются высоковольтные линии, затем — подстанции и сети низкого напряжения. После этого специалисты переходят к обработке локальных заявок от жителей.

При этом погодные условия остаются сложными. По прогнозам синоптиков, 27 апреля в регионе возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Жителей призывают соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

Энергетики отмечают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждый дом.

Непогода продолжает испытывать Одессу на прочность. По состоянию на вечер воскресенья, 26 апреля, штормовой ветер повалил в городе 37 деревьев(по обновленным данным мэрии порывами штормового ветра повалены 54 дерева и большие ветви).