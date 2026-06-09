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В 13:09 в одесской Аркадии внезапно выключился свет из-за аварии на сетях.

Энергетики ДТЭК уже работают на месте аварии.

Ориентировочно свет обещают вернуть после 20:00.

Сегодня в Одессе зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии в прибрежной зоне. Из-за технического сбоя в работе оборудования без света осталась часть жилых домов в Аркадии.

Как сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети», ремонтные бригады уже работают на месте аварии.

«Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно скорее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом», – заверили в энергокомпании.

Ориентировочно свет обещают вернуть после 20:00. Точное время завершения ремонта специалисты смогут спрогнозировать после того, как проведут полную диагностику поврежденного участка сети.

Напомним, 11 июня в центре Одессы временно отключат газ из-за аварийно-ремонтных работ.