Ключевые моменты:
- В 13:09 в одесской Аркадии внезапно выключился свет из-за аварии на сетях.
- Энергетики ДТЭК уже работают на месте аварии.
- Ориентировочно свет обещают вернуть после 20:00.
Сегодня в Одессе зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии в прибрежной зоне. Из-за технического сбоя в работе оборудования без света осталась часть жилых домов в Аркадии.
Как сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети», ремонтные бригады уже работают на месте аварии.
«Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно скорее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом», – заверили в энергокомпании.
Ориентировочно свет обещают вернуть после 20:00. Точное время завершения ремонта специалисты смогут спрогнозировать после того, как проведут полную диагностику поврежденного участка сети.
Напомним, 11 июня в центре Одессы временно отключат газ из-за аварийно-ремонтных работ.