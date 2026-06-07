Ключевые моменты:
- Завтра, 8 июня, в Аркадии, Бугаевке, на Пересыпи и в части Одесского района на 12 часов выключат свет.
- На поселке Котовского и городе Пивденном свет пропадет максимум на один час в течение дня.
- Причина отключений – проведение плановых ремонтных работ для повышения надежности электросетей ДТЭК.
Как сообщили в энергокомпании ДТЭК «Одесские электросети», 8 июня энергетики будут проводить плановые работы для повышения надежности электроснабжения региона.
Без электроснабжения с 08:00 до 20:00 часов временно останутся:
- Аркадия;
- Бугаевка;
- Пересыпь;
- Часть Одесского района.
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Также энергетики предупреждают, что на поселке Котовского и в городе Пивденном в течение дня также возможны перебои с электроэнергией, однако они будут кратковременными – до одного часа.
Узнать точный график отключений по вашему конкретному адресу и проверить свой дом можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
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