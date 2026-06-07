Ключевые моменты:

Завтра, 8 июня, в Аркадии, Бугаевке, на Пересыпи и в части Одесского района на 12 часов выключат свет.

На поселке Котовского и городе Пивденном свет пропадет максимум на один час в течение дня.

Причина отключений – проведение плановых ремонтных работ для повышения надежности электросетей ДТЭК.

Как сообщили в энергокомпании ДТЭК «Одесские электросети», 8 июня энергетики будут проводить плановые работы для повышения надежности электроснабжения региона.

Без электроснабжения с 08:00 до 20:00 часов временно останутся:

Аркадия;

Бугаевка;

Пересыпь;

Часть Одесского района.

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Также энергетики предупреждают, что на поселке Котовского и в городе Пивденном в течение дня также возможны перебои с электроэнергией, однако они будут кратковременными – до одного часа.

Узнать точный график отключений по вашему конкретному адресу и проверить свой дом можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

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