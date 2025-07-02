Как сдвинуть дело с места?

Сегодня удивляют хорошие изменения на городском пляже, который в народе называли «балтской купальней». Раньше здесь росли сорняки, было несколько деревянных мостиков и башня — с них прыгали в воду ребята. А еще подвальный магазинчик с мороженым и водой и так называемые раздевалки, сбитые из досок.

В свое время на берегу реки городские власти планировали создать привлекательную набережную со спортивными и детскими площадками, пляжной зоной, контактным зоопарком и т. п. Уже был разработан план. Но ковид и большая война заставили это дело отложить.

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И вот несколько лет назад купальня стала превращаться в комфортную зону отдыха — здесь появилась молодая хозяйственная команда. Сплотили ее Олег Паламарчук и Евгений Бойчук.

— Совместными усилиями с городскими властями и при их активной поддержке нам удалось это сделать, — делятся радостью предприниматели.

Зона отдыха на берегу реки теперь называется Sun Rise, что означает «восход солнца». Название вполне логично, ведь во все времена именно здесь выпускники встречали восход солнца.

Здесь продумано все: от общественных туалетов и душевых до детских площадок и зон семейного отдыха. Установлены также пандусы для людей с особыми потребностями.

Удобно должно быть всем

Когда Балтский городской голова Сергей Мазур предложил Евгению Бойчуку и Олегу Паламарчуку создать на берегу реки зону отдыха и попробовать развивать здесь бизнес, они согласились.

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— Мы делились идеями. Вырисовывался новый формат зоны отдыха. Каждый этап обсуждали с Сергеем Мазуром, его заместителем Федором Молодцом, коммунальщиками. Вместе искали лучшие варианты, — вспоминает Евгений.

Сочетание идей стало результатом начала жизни обновленного городского пляжа. Впоследствии цель навести порядок и обустроить зону отдыха превратилась в социальный проект.

— В Украине продолжается война и многие наши воины возвращаются с фронта с различными степенями повреждения и с инвалидностью. Конечно же, им хочется отдохнуть с семьей или с друзьями на берегу Кодымы. Поэтому мы это учитывали. Возвели общественный туалет с кабинкой для тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, — здесь можно воспользоваться душем, туалетом, помыть руки. А потом мы с Евгением решили установить пандус для того, чтобы все имели доступ к воде, — говорит Олег Паламарчук.

Ребята пригласили для консультации председателя Балтской организации лиц с инвалидностью Надежду Ленц. По ее предложению была обустроена душевая в туалете, расширен вход в кабинки раздевалки, который оказался узким для колесного кресла.

Надія Лєнц

— Евгений с Олегом оперативно все исправили за неделю. Кроме того, еще и установили для удобства скамейку и прицепили крючки на удобной высоте. Позаботились и о безопасном доступе к воде, установив пандус в реку, — делится Надежда Ленц.

Что срабатывает? Шуточные таблички

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Команда Sun Rise находит общий язык с посетителями городского пляжа не через запреты, а через шуточные рекомендации и красивые высказывания. Так здесь появились интересные надписи: «Будь сильным: донеси окурок до урны», «Люди, будьте взаимно красивыми», «С мыслью о будущем поколении» и другие.

— Много было в песке окурков, мусора. А это загрязняет среду, является опасным для детей, также для жителей реки. Мы с командой решили заказать таблички, которые бы напоминали людям о необходимости бережного отношения к окружающей среде. И знаете, они работают. Люди стали меньше мусорить, — говорит Евгений.

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Вообще, здесь все делается с бережным отношением к природе. Например, скамейки изготовлены из отсортированного пластика, как и мусорные баки. Кстати, здесь первыми начали сортировать мусор — контейнеры установил Балтский ЖКХ.

Что является важным?

— Люди приходят отдыхать целыми семьями или компаниями, — говорит Евгений, — Поэтому мы открыли павильон, чтобы отдыхающим было где перекусить или купить прохладительных напитков. И люди довольны, и малый бизнес работает.

Ведь важны развитие локального туризма, содержание молодежи в городе через обеспечение ее рабочими местами (коллектив летнего кафе — это активная молодежь) и социальные инициативы: субботники, благотворительные концерты, экологические проекты, среди которых сортировка мусора, установка кормушек для лебедей на пляже, поддержка бездомных животных и тому подобное.

Команда Sun Rise на протяжении длительного времени активно поддерживает, инициирует и помогает воплощать проекты для обеспечения армии необходимым. Сбор средств продолжается постоянно, и к нему может присоединиться каждый.

Какого мнения об обновленном пляже отдыхающие?

Итак, давайте прогуляемся по берегу реки и пообщаемся с любителями воды и солнца.

Віктор Козаченко

— Нашу «купальню» мы с детства проходили с друзьями вдоль и поперек. Когда-то давно здесь были мостики, песок, несколько грибочков от солнца и деревянная башня, с которой мы в воду прыгали. С течением времени наша река становилась заброшенной. А сейчас ее не узнать. Чувствуется хозяйская рука. Мы с женой предпочитаем отдых на нашей Кодыме, — делится впечатлениями житель Балты Виктор Козаченко, — Я каждый день здесь солнце встречаю.

Анна Куплевацька

Анна Куплевацкая выехала из родного города пятьдесят лет назад по направлению после медицинского училища в Константиновку, что на Донетчине. С началом большой войны женщина вынуждена была оставить Константиновку и переехать к сестре в Балту. Теперь они вместе ходят на реку.

— Мы здесь после выпускного бала встречали восход солнца. Прекрасная была пора, мирная. Уже третий год хожу сюда. Здесь есть где спрятаться от солнца, безопасно можно зайти в воду, потому что есть пандус с перилами, что очень хорошо для людей моего возраста, — не скрывает удовольствия Анна.

Людмила Войчук

А вот Людмила Войчук не решилась покинуть Одессу. Сегодня ее сын вместе с побратимами защищает Родину, а Людмила с невесткой и внуками ждут его дома. Она с женой сына и внуками ездит отдыхать на свою родину.

— Море от нас в нескольких метрах, но ходить на берег опасно, тем более купаться, — говорит Людмила, — А дети хотят к воде. Поэтому приезжаем к брату в Балту. Дети радуются различным мероприятиям, которые здесь устраиваются для них, играют на качелях, любуются лебедями и утками. Здесь очень красиво.

Євгеній Килимник

— Здесь сделали очень удобный пандус. Он нужен не только людям с инвалидностью, но и людям старшего возраста и тем, кто нуждается в дополнительных удобствах. У меня сейчас болит нога, то благодаря пандусу я могу справиться без посторонней помощи, — рассказывает житель Балты Евгений Килимник.

А мамы довольны детскими качелями рядом с просторными беседками.

Людмила Калініна

— Все сделано с мыслью о людях, современно и очень удачно. Знаете, есть такое хорошее слово в нашем языке — человечность, — говорит бабушка четырех внуков балтянка Людмила Калинина, — Оно удивительно подходит Олегу и Евгению и всем причастным к этому делу.

Поэтому совсем не удивляет, что сегодня сюда на отдых едут люди не только со всей Балтщины, но и из Подольска, Кодымы, Ананьева и даже Одессы.

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