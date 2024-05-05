От школьных шалостей до международных выставок: работы одесского карикатуриста заставляют улыбнуться весь мир

Первые карикатуры одесский художник Виктор Джевага начал рисовать еще в школе, прямо на партах. Это были незамысловатые школьные сценки из жизни одноклассников и учителей. Сейчас ему стыдно за порчу школьного имущества, но в 70-е годы прошлого век, такие поступки добавляли популярности среди сверстников. Сейчас работы Джевага находятся в частных коллекциях США, Германии, Канады, Бельгии, Дании, Болгарии и других стран. «Одесская жизнь» встретилась с художником и узнала о том, можно ли сейчас говорить о таком понятии, как «украинская карикатура».

Откуда берутся идеи?

Все очень просто. Достаточно сесть в троллейбус и проехать от одной остановки до другой (не обязательно даже ехать до конечной), и целая куча тем возникает. Все мои работы взяты из жизни.

Мои работы есть в частных коллекциях. Как они там оказались? Если рассказывать по порядку, то в 1989 году я пришел в Одесский клуб карикатуристов, где, кстати и познакомился уже с метрами карикатуры — Петей Сигутой и Леней Левицким. Я тогда был совсем молоденький и неопытный. В клубе распространялся список всех выставок в мире — Япония, Китай, Иран, Бельгия, Болгария, Дания, Италия, Португалия, Испания, Канада, США, практически все страны мира. Я отсылал туда свои работы. Работы покупались, а мне лишь приходило уведомление о том, какая работа в чью коллекцию попала.

Работы каких художников вам нравятся

Я всегда восхищался работами Левицкого: великолепная графика, отличные темы. В его голове всегда был «миллион тем». Когда мы вместе с ним работали в журнале «Фонтан» за ним невозможно было угнаться — он целыми днями рисовал, рисовал, рисовал. А главный редактор Валерий Исаакович Хаит выбирал из этого огромного количества работ: что-то в номер, что-то — в архив. Некоторые работы из этой массы Левицкий сам отправлял на выставки и брал на них призы. Его работы — остро социальные и всегда отличались тонкой сатирой. Мэтр одесской карикатуры Леонид Левицкий в последние годы жил в Австралии. К сожалению, он уже умер.

Кого можете выделить из украинских карикатуристов

Среди украинских художников-карикатуристов я бы выделил одессита Сашу Барабанщикова (он очень успешно участвовал во многих международных выставках), Валентин Стоянов. Из киевских художников — заслуживают внимания участник и организатор многих международных выставок Володя Казаневский, Константин Казанчев и Юра Кособукин, который тоже, к сожалению, ушел от нас. Юра, вообще был уникальной личностью — в какой бы выставке не участвовал, он всегда получал призовое место. Самый большой приз — 20 тыс. долларов — он получил от японской газеты, которая ежегодно устраивает конкурсы карикатур.

Понятие «украинская карикатура» существует. Украинские карикатуристы изображают все, что не чуждо человеку: любовь, гордость, социальные отношения, все что угодно. Хотя, на мой взгляд, жанр карикатуры находится сейчас в «бедственном положении». Все из-за того, что из-за кризиса многие газеты и журналы закрылись. Для того, чтобы юмористический журнал хоть как-то держался на плаву, необходимо финансирование — спонсоры, меценаты, какие-то крупные фирмы.

А что с молодым поколением

«Расшевелить» молодое поколение мы пытались много раз, но это ни к чему не привело. Как-то эта тема современной молодежи не интересна. Есть перспектива, но они почему-то не присоединяются к нам. Очень много талантливых художников, но, карикатуристом, видимо, надо родиться. Надо видеть мир немножечко по-другому — не так, как его видят обычные люди.

Я был в Музее карикатуры в польском городе Лейбниц. Это очень милый городок в 50 километрах от немецкой границы. Я был впечатлен масштабами музея и представленными в нем работами. Первый его этаж напоминает наш Одесский археологический музей — с гробницами и старинными монетами. А на втором этаже — Музей карикатуры. Ежегодно поляки в нем устраивают Международный конкурс карикатур и на мой взгляд, нам есть чему поучиться.

Одесский юмор понятен всем. Одесса, без сомнения, настоящая южная столица страны. Она очень похожа на города южных стран — Италии, Болгарии, Испании, Португалии. Поэтому над нашими шутками смеются все. Непонятным для нас, по-моему, остается американский юмор. Он очень своеобразен. Там почему-то шутят над президентом, Сенатом и сенаторами, в «другую сторону» они почему-то не смотрят. У них практически отсутствует такое понятие, как социальный юмор. И очень странный бельгийский и датский юмор. Даже не могу объяснить, над чем они смеются. Я получал очень много каталогов с выставок карикатур и когда смотришь на эти работы, то думаешь, что, наверное, это только им и смешно.

«Для души» я люблю рисовать шаржи на американских и советских актеров. Каждый человек уникален и всегда есть какие-то детали (глаза, нос, форма головы), которые можно немного исказить. Получается очень смешно. Но на женщин в шаржах стараюсь шаржи не рисовать — это очень тонкое занятие.