Ключевые моменты:

Первые детские вагоны появятся в поездах Львов – Одесса и Харьков – Ивано-Франковск.

Продажа билетов стартует с 24–25 апреля в зависимости от направления.

Вагоны оснащены детской инфраструктурой: манежами, пеленальными столиками и специальным меню.

Детские вагоны Укрзалізниці: условия и услуги

Уже этой весной украинские поезда станут комфортнее для путешествий с детьми. «Укрзалізниця» дополнительно запускает шесть новых детских купейных вагонов, три из которых уже полностью готовы к эксплуатации. Они будут курсировать в составе поездов №011/012 Львов – Одесса и №001/002 Харьков – Ивано-Франковск.

Купить билеты на новые вагоны можно будет из Львова с 24 апреля, из Одессы — с 25 апреля, из Харькова — со 2 мая, а из Ивано-Франковска — с 3 мая. Остальные три вагона планируют добавить к другим поездам в ближайшее время.

Новые вагоны адаптированы под потребности маленьких пассажиров и их родителей. В них установлены дополнительные поручни в коридорах на уровне роста ребёнка, защитные элементы для верхних полок, а также манежи для безопасного сна.

В туалетах предусмотрены пеленальные столики, навесные сиденья и подогреватели для бутылочек с детским питанием. Кроме того, вагоны оборудованы складными пандусами для повышения доступности.

На борту также будет доступно детское меню — пассажирам предложат, например, сырники или наггетсы с гречкой.

Отдельной частью проекта станет аудиосказка от известного украинского писателя Саша Дерманский, которую будут транслировать каждый вечер после отправления поезда.

Напомним, первый вагон для маленьких путешественников запустили еще в 2024 году на маршруте Одесса — Ясиня.

